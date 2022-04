Братья Кристовские мечтают о космосе, фронтмен Interpol преследует обнаженных преступников, а участники Nirvana, Pearl Jam и Soundgarden собираются для совместного музицирования. Изрядное количество музыкальных новинок по-прежнему проходит мимо России, но в этом выпуске нашего обзора мы решили принципиально сделать акцент на том, что доступно без географических ограничений. Благо и здесь есть из чего выбрать. «Известия» рекомендуют лучшее.

На День космонавтики группа Uma2rman подарила поклонникам новый сингл — разумеется, тематически идеально соответствующий празднику. Песня, начинающаяся как баллада под фортепианный аккомпанемент, перерастает в динамичный поп-роковый номер, но не теряет исходного заряда романтики и юношеской влюбленности в небо.

Композиция получилась по-хорошему старомодной. И дело не только в аранжировке и мелодике, созданных в лучших традициях позднесоветской эстрады, но и в стихах — искренних, нежных и в меру философских. Такие сегодня действительно нечасто встречаются в актуальном репертуаре российских, да и западных звезд. В общем, настоящий «олдскул»! Хотя, казалось бы, Uma2rman — явление не такое уж и древнее. Но, значит, традиции живы. А может, дело в самой теме — уж действительно вечной и неустаревающей.

Группа Interpol продолжает промоушен будущего альбома The Other Side of Make-Believe, который ожидается 15 июля. Вслед за первым синглом Toni, выпущенным в прошлом году, коллектив опубликовал еще один трек — Something Changed, а вместе с ним и клип. Самое интересное, что видео здесь продолжает повествование, начатое в ролике на песню Toni (режиссер в обоих случаях — художник и клипмейкер Ван Альперт).

Напомним, там два главных героя — юноша и девушка — сражались с агрессивной молодежной бандой, окружившей их на каком-то заброшенном складе, а фронтмен Interpol Пол Бэнкс, сидя в полицейской машине, меланхолично наблюдал за боем. Теперь же влюбленные — эдакие Бонни и Клайд — убегают от преследующего их автомобиля Бэнкса, почему-то полностью голые. В кадре, конечно, интимные части тела заблюрены, но эротика здесь в любом случае весьма условная. Нагота персонажей — скорее метафора их уязвимости и одновременно свободы. Хотя развязка сюжета оставляет больше вопросов, чем ответов. Что ж, видимо, надо ждать следующей «серии»! А пока можно насладиться самим треком — гипнотическим и меланхолическим.

Когда участникам популярных групп надоедает играть в своем коллективе, они обычно уходят в сольное плавание или создают сайд-проекты. Но изредка такие «дауншифтеры» собираются с коллегами из других, не менее известных бэндов и образуют так называемые супергруппы. Очередной пример такого неординарного явления — 3rd Secret, основанная басистом Nirvana Кристом Новоселичем, гитаристом Soundgarden Кимом Тайилом и барабанщиком Pearl Jam Мэттом Кэмероном.

Их дебютный лонгплей так и называется — 3rd Secret, и появился он совершенно внезапно, без всяких анонсов и прочей пиар-подготовки. Потому-то поклонники вышеупомянутых фигур даже не сразу обнаружили его стримингах. А когда нашли по наводке самих музыкантов — удивились, что пластинка доступна на «Яндекс.Музыке», но ее нет на Apple Music.

Впрочем, это не единственное, чему здесь стоит удивляться. Прежде всего, конечно, поражает музыка: первая композиция — полностью акустическая, в духе поп-кантри, вторая — напротив, с жирным бас-гитарным риффом и тяжелым гранжевым саундом, а, скажем, песня из середины треклиста — Live Without You— чуть ли не номер кабаре. В общем, это предельно пестрый, однако талантливый и харизматичный набор.

За вокал отвечают Дженнифер Джонсон и Джиллиан Рэй, и контраст их голосов тоже подчеркивает эклектичность материала. Но ведь в том-то и прелесть супергрупп: виртуозы экспериментируют, музицируют свободно и вне всех канонов, не боясь нарушить ожидания фанатов и заряжая друг друга первозданной энергией творчества.

Трансляция оперы Дворжака «Русалка»

После окончания острой фазы пандемии многие концертные организации и оперные театры сократили свои общедоступные онлайн-трансляции, но не Московская филармония. Очередное пополнение каталога видеозаписей — полная версия оперы Антонина Дворжака «Русалка». Шедевр чешского композитора у нас куда менее известен, чем одноименное произведение Даргомыжского (хотя сюжеты у них совершенно различны, так что сравнивать два произведения можно лишь с натяжкой). В СССР и России опера ставилась нечасто. Разве что ария главной героини — «Лунная песня» — регулярно звучит в программах вокальных вечеров.

Концертное исполнение в Зале Чайковского — хороший способ познакомиться с произведением целиком. Играет Государственная академическая симфоническая капелла России, дирижирует ее худрук, народный артист России Валерий Полянский. Но главное открытие — исполнительница титульной партии Юлия Томина. Певица обладает струящимся, легким и в то же время «полноводным» сопрано и нежной славянской красотой. Идеальное сочетание для образа русалки. Оцените в ее исполнении, например, ту же «Лунную песню» (с 22-й минуты трансляции) и сравните с известной записью Анны Нетребко. Томина отнюдь не в проигрыше!

Плей-лист недели

Помимо новинок, упомянутых в обзоре, не можем не порекомендовать вам отличный, музыкально изощренный хип-хоп Ашера Рота и Хизер Грей, оптимистичное кантри Ноя Хикса и харизматичный корневой блюз Джастина Голдена.