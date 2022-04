Сыграли в города: Алиша Киз воспела Нью-Йорк, а Москва стала Хьюстоном

Тилль Линдеманн сделал пластическую операцию, Алиша Киз «украла» песню у Канье Уэста, а Московская филармония превратилась в часовню Ротко. Легальный поток музыкальных новинок до нас доходит сильно урезанным из-за демарша мейджоров, но даже в этих условиях меломанам есть чем себя порадовать. Ну а «Известия» подскажут, что нельзя пропустить в любом случае.

Alicia Keys «City of Gods: Part II»

Всего через полгода после релиза своего лонгплея Keys Алиша Киз выпустила новый сольный сингл — City of Gods: Part II уже как независимый артист (контракт с лейблом RCA завершился). Правда, и название, и слова «вторая часть» должны навести на мысль, что песня не то чтобы новая. И действительно: City of Gods — один из самых ярких треков с альбома Канье Уэста Donda 2. Алиша там поет припев, а функцию куплетов выполняет читка Йе и его протеже Fivio Foreign. Кстати, на стадионной презентации Donda 2 вся троица исполняла композицию вживую, а миссис Киз аккомпанировала себе на рояле, специально для этого номера водруженном на арену.

Но, видимо, певица решила, что не готова полностью отдавать столь благодатный материал рэперам, и сделала новую версию City of Gods, теперь уже без хип-хопа. Припевы, разумеется, остались; сохранены даже «осколки» харизматичного бита Канье, недвусмысленно напоминающего Off The Grid из первой части Donda. Но в куплетах доминируют фортепиано и голос Алиши, исполняющий новый мелодический материал. И получается весьма органично, тем более если не знать оригинал, где стилевые контрасты были обострены и потому каждый раздел производил особое впечатление.

Интересно, что певица не поскупилась на создание полноценного клипа, хотя в прошлом ролике она тоже снималась. Видео для City of Gods: Part II — цветное и внешне совсем иное, нежели черно-белый абстрактный минимализм у Канье. Однако рэперская эстетика добралась и сюда: звезда увешана золотыми цепями, на зубах — бриллиантовые брекеты, а единственный реквизит — роскошная футуристичная тачка. Как говорится, с кем поведешься…

Rammstein «Zick Zack»

Целый ряд свежих клипов на YouTube, увы, недоступен для российских зрителей. Например, очередной ролик The Weeknd. Но уж кто не оставит нас без своих новых работ, так это Rammstein. Недавно мы рассказывали про первый сингл с будущего альбома группы — Die Zeit, теперь же немецкий коллектив выпустил очередное творение, никак не связанное с текущими мировыми событиями, но оттого не менее острое, если не сказать провокационное.

Посвящено оно пластическим операциям, причем и текст, и видео физиологичны и местами сознательно вызывают отторжение.

Практически неузнаваемый Тилль Линдеманн с карикатурно большими губами и перетянутым лицом выступает в каком-то маленьком клубе перед старушками-поклонницами. Но посередине песни щека артиста начинает буквально сползать, и Тилль кидается за кулисы, где уже оборудовано кресло хирурга. Ему, однако, только перебинтовывают физиономию, поэтому облик артиста становится еще более жутким.

Месседж песни и клипа прямолинеен донельзя, а грань между изящной сатирой и откровенным дурновкусием музыканты вместе с режиссером то и дело переступают. Но, кажется, сделано это сознательно — антиэстетика произведения призвана иллюстрировать уродство жестоких ухищрений индустрии красоты.

Jack White «Fear of the Dawn»

Джек Уайт запланировал на этот год выпуск сразу двух новых альбомов. Первый из них — Fear of the Dawn — уже доступен. И хотя в его основе — привычный жесткий гаражный рок с агрессивными гитарами, экспериментов здесь тоже хватает. В Hi-De-Ho мы слышим псевдоаутентичный восточный напев, а затем вдруг рэп в исполнении Q-Tip и наконец старомодные синтезаторы. В Into the Twilight Джек взял себе в союзники сразу нескольких джазменов, но в итоге получилось нечто совершенно издевательское. А в What's the Trick вместо вокала звучат резкие выкрики на фоне гитарных запилов.

При всем эклектизме и, казалось бы, полной хаотичности альбом концептуален и тщательно продуман с точки зрения формы. Сквозной темой становятся переходы между временами суток: это видно уже по названиям композиций «Страх рассвета», «В сумерки», «Утро, день и ночь», «Эозофобия» (так называется в психиатрии страх перед наступлением дня). Эта композиция, кстати, разделена на две части, и первая звучит, соответственно, в первой половине треклиста, а вторая — ближе к концу. Тогда как ровно посередине пластинки разместилась полуминутная медитативная инструменталка «Закат».

В общем, основатель The White Stripes создал неплохой ребус для поклонников. Тем интереснее, что же будет в альбоме-продолжении.

Другое пространство. Weekend. Постконцерт

Фестиваль Московской филармонии «Другое пространство», традиционно проводившийся осенью раз в два года, дал весенние ростки, помеченные словом Weekend. Цикл концертов музыки второй половины XX и XXI веков состоялся в марте, а теперь на YouTube-канале филармонии появились полные видеозаписи выступлений.

Каждое из них по-своему заслуживает внимания, но мы бы хотели обратить внимание на финальное мероприятие — так называемый постконцерт. Он стартовал аж в 23 часа, но продлился всего около получаса, а единственным произведением программы стало The Rothko Chapel Мортона Фелдмана. И, надо признать, решение исполнить его практически ночью исключительно точное.

Эта медитативная 25-минутная пьеса для сопрано, меццо-сопрано, смешанного хора и трех инструментов (альт, челеста, ударные) создавалась автором для конкретного пространства — часовни Ротко в Хьюстоне. Строение архитектора Филипа Джонсона проектировалось специально для того, чтобы в нем были размещены полотна абстракциониста Марка Ротко. Все они почти черные, но с отливом в фиолетовый, баклажанный оттенок. Оказываясь в окружении полотен, зритель испытывает особое сакральное чувство. Художник знал секрет, как заставить, казалось бы, ровный монолитный цвет пульсировать, двигаться, жить. И то же качество характерно для сочинения Фелдмана — американского классика минимализма и близкого друга Ротко. Вокальные гармонии гипнотизируют, как картины Ротко, а альтовые соло, видимо, символизируют человека, находящегося наедине со своими мыслями в этом особом месте.

В России опус звучит нечасто, хороших концертных видеозаписей в свободном доступе по пальцам перечесть. Тем важнее публикация филармонии. Благо интерпретация вокального ансамбля Intrada под управлением Екатерины Антоненко ничуть не уступает лучшим зарубежным исполнениям.

Плейлист недели

Очередную подборку треков, вышедших в последние дни, мы постарались сделать разностилевой, но при этом чтобы все композиции были в равной степени умиротворяющими, хотя не без меланхолии. Начнем с сингла с будущего альбома Interpol и композиции гитарного виртуоза Джо Сатриани из его свежего лонгплея, продолжим навязчивым (мы вас предупреждали!) летним поп-хитом казахстанского вундеркинда Иманбека и нежным кантри Father John Misty, ну а завершим балладой инди-певицы Бэнкс и красивейшей арией из оратории Генделя «Воскресение» в новом аутентичном исполнении.