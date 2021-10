Корона Ширана: песни на самоизоляции и игры в постапокалипсис

Тори Эймос справляется с пандемическими переживаниями, Imagine Dragons погружаются в мир компьютерной игры League of legends, а болеющий ковидом Эд Ширан музицирует в самоизоляции. Вроде бы к коронавирусным реалиям все уже привыкли, и всё равно ситуация вносит коррективы в жизнь и творчество артистов. К счастью, на качестве продукта это не сказывается. «Известия» помогут не пропустить самое яркое.

Сингл недели

Alicia Keys «Best Of Me»

Всего через год после выпуска альбома ALICIA Алиша Киз анонсировала новый лонгплей — KEYS. По названию несложно догадаться, что он призван стать «сиквелом» прошлогоднего релиза. И, судя по первым композициям, пластинка будет не менее пестрой по материалу и продюсированию. Как оказалось, в треклист войдет опубликованный в сентябре дуэт с рэпером Swae Lee — LALA, а теперь подоспел и первый «официальный» сингл — Best Of Me, причем сразу в двух вариантах: Original и Unlocked. Они соответствуют двум версиям альбома: набор песен в них будет одинаковый, но их порядок — разный, как и аранжировки.

Правда, нельзя сказать, что представленные версии Best Of Me сильно отличаются: в обоих случаях это расслабленный среднетемповый r’n’b с эффектным трип-хоповым битом, разве что в Unlocked в него добавлены высокочастотные элементы и в целом звучание посуше и попрозрачней.

Не будь там голоса Алиши, можно было бы решить, что это творение Massive Attack. Но вокал создает, конечно, особое очарование песни. И пусть она совершенно не запоминается, в данном случае это не минус: задача такой музыки — создавать настроение, атмосферу, а не прилипать, как поп-хиты.

Клип недели

Imagine Dragons & JID «Enemy»

В ноябре на Netflix выйдет анимационный сериал «Аркейн» по мотивам игры League of Legends. В преддверии громкого релиза на YouTube появился клип группы Imagine Dragons и рэпера JID на главную музыкальную композицию будущего проекта: Enemy. И вроде бы здесь всё говорит о коммерческой сущности работы, всё сделано для того, чтобы самые широкие массы никак не прошли мимо: игра с миллионной армией фанатов, самый популярный стриминг, кумиры среднего поколения Imagine Dragons и даже хип-хоп-звезда в соавторах, зачитывающая куплет — куда ж сегодня без этого. Становится даже скучновато от такой откровенной расчетливости.

Но о продюсерском прагматизме забываешь, когда начинаешь смотреть и слушать. Песня — стопроцентный хит, харизматичный электро-рок, запоминающийся сразу, видео — безупречно стильная мультяшная фантазия с постапокалиптической атмосферой и фишечками в духе роликов Gorillaz... А раз так, не грех прибавить свой клик (или даже несколько) к уже имеющимся 4,4 млн, заодно и скачав трек себе в медиатеку.

Альбом недели

Tori Amos «Ocean to Ocean»

Композитор, пианистка и певица Тори Эймос выпустила альбом, где кельтские мотивы чувствуются едва ли не больше, чем во всех ее предыдущих работах. Впрочем, назвать Ocean to Ocean прямолинейным фолком язык не поворачивается: здесь намешано столь много всего, что разобраться в клубке стилей не так-то просто. Ряд номеров демонстрируют вполне роковое звучание, подчас даже с электрогитарными соло. В иных выходит на первый план любимое Тори фортепиано и акустические инструменты. А может быть и всё вместе. Показательна в этом плане баллада Swim to New York State: мягкий голос Тори вступает под аккомпанемент фортепианных аккордов, к которым затем присоединяется деликатная ритм-секция. Но ближе к середине композиции сопровождение разрастается за счет оркестровых партий и в конце концов получается вполне себе стадионный гимн. А, например, Devil’s Bane начинается с чистого фолк-проигрыша, который сменяется харизматичным бас-гитарным риффом. Это, к слову, один из лучших номеров. Но слабых композиций здесь вовсе нет.

Ocean to Ocean появился через четыре года после предыдущей пластинки Тори, и это тот случай, когда творческий плод в полной мере созрел. У певицы накопилось, что сказать. Вдобавок работа над песнями стала психотерапией: пандемия унесла жизнь матери Тори. Зная это, ожидаешь преобладания трагического материала. Однако, Ocean to Ocean, напротив, очень светлая, даже оптимистичная работа. Она — о преодолении и о том, что надо жить дальше.

Трансляция недели

Ed Sheeran: Tiny Desk (Home) Concert

Мы уже не раз писали о еженедельной серии «домашних» концертов американского Национального публичного радио (NPR). Туда как правило приходят исполнители локальной известности, но иногда онлайн-сеты соглашаются сыграть и звезды первой величины, особенно когда у них выходит новый альбом и надо привлечь к нему дополнительное внимание. Такие случаи интересны еще и тем, что вместо коротких десятиминутных сетов музыканты расщедриваются на более продолжительные выступления. Вот и Эд Ширан, выпустивший на днях свою пластинку = (Equals), дал концерт из пяти номеров, четыре из которых — из свежей пластинки, в том числе все синглы (Visiting Hours, Bad Habits и Shivers), а также — хит 2016 года Make It Rain, пожалуй, наиболее ярко демонстрирующий вокальные возможности автора.

Аранжировки live-версий весьма близки к альбомным, да и аккомпанирующий состав у Ширана здесь далеко не «домашний»: девять инструменталистов плюс шесть человек на бэк-вокале. Впрочем, обаяние живого исполнения всё равно чувствуется, и отдельное спасибо за отчетливый кантри-привкус.

А теперь самое интересное: Ширан в эти дни болеет COVID-19, так что концерт из самоизоляции — единственный для него способ исполнить новые песни. Можно только порадоваться за артиста, что коронавирус не сказался на его вокальной форме, а еще — понадеяться, что Эд не заразит своих музыкантов. Надеемся, они привиты.