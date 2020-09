Магия и призраки: Кайли Миноуг и Брюс Спрингстин погружаются в иллюзии

Все больше звездных тяжеловесов решаются на выпуск новых записей. И пусть пандемия снова набирает силу, музыкальная индустрия, кажется, смирилась с этим — переносить релизы, переброшенные на осень с весны, студии не собираются, а значит, меломанов ждут едва ли не самые насыщенные месяцы. В октябре выйдет новый альбом Брюса Спрингстина, и мы уже можем оценить его новый сингл. В ноябре выпустит лонгплей Кайли Миноуг, сегодня же она нас радует клипом на песню Magic из будущей пластинки. Ну а Алиша Киз уже выпустила свою долгожданную пластинку, и это настоящий подарок не только ее поклонникам, но и всем ценителям качественной популярной музыки.

Клип недели

Kylie Minogue «Magic»

Выпустив второй сингл к будущему альбому Disco, Кайли Миноуг подтвердила верность обозначенной в предыдущем треке эстетике — почти карикатурному ретро 1980-х, с аналоговыми синтезаторами, драм-машинами и простенькими мотивчиками, причем получилось даже удачнее, чем в Say Something. В данном клипе эстетика диско возведена в степень, эффекты же, изображающие «магию» на танцполе, при этом вполне современные. Проще говоря, не настоящие 1980-е, не попытка вернуться в те времена, когда юная австралийка только начинала путь к поп-олимпу, а мираж, воспоминание о той эпохе из 2020-го.

Сознательная наивность здесь сочетается с самоиронией и саморефлексией. Кайли, например, не пытается выглядеть моложе, однако изящно отсылает к собственному образу из знаменитого клипа 2001 года Can’t Get Out of My Head. А почему бы и нет? Смотреть на нее всегда удовольствие, и новое видео не исключение. Тем более мягкое женское обаяние, присущее поп-принцессе во все годы и вне зависимости от стиля, осталось неизменным.

Альбом недели

Alicia Keys «ALICIA»

Первый за четыре года альбом Алиши Киз должен был выйти еще в мае, но по понятным причинам был перенесен. Решение, надо полагать, верное: слишком много трудов и творческой энергии разных людей было вложено в эту пластинку, поэтому она заслуживает самого пристального внимания, а весной всем было не до музыки.

Прежде всего это одна из самых разнообразных работ Алиши. Помимо фирменного r’n’b здесь есть и рэгги (Wasted Energy, где наэлектризованный блюзовый вокал Алиши контрастирует расслабленному сопровождению), и рэп, и фанк, и даже кантри (медленная лиричная Gramercy Park). Вдобавок почти половина треков — дуэты. Компанию Алише составили соотечественники — Халид, Мигель, Джилл Скотт, Тиерра Уэк, шведка Сно Аллегра, британец Самфа и танзаниец Diamond Platnumz. А сингл Underdog артистка написала вместе с не нуждающимся в представлении Эдом Шираном, и это отличный поп-хит с акустическими гитарами, фортепиано и легким привкусом r’n’b.

Неудачных треков на альбоме нет вовсе. А стилистическая пестрота компенсирована ярким и всегда узнаваемым вокалом Алиши. Разве что аранжировки порой кажутся слишком уж перемудренными. Но, может, это и не минус. Будучи настоящей звездой первой величины, Алиша остается большим музыкантом, не боящимся экспериментов.

Сингл недели

Bruce Springsteen «Ghosts»

Меньше чем через месяц должен выйти новый — двадцатый! — альбом американской рок-легенды Брюса Спрингстина. А пока артист опубликовал второй сингл Ghosts («Призраки»), и это один из лучших его треков за последние годы. Мажорный, излучающий оптимизм и уверенность гимн жизни по-старомодному прямолинейный, но тем и подкупающий. То же можно сказать и о вокале — мощном, полным энергии. А легкая сиплость и хрипотца только прибавляют ему убедительности — сразу чувствуется старая закалка!

В новом альбоме Спрингстин воссоединился со своей E Street Band — скорее всего, этим и объясняется, что звучание Ghosts такое органичное и убедительное, все-таки мало кто чувствует Брюса так, как его соратники еще с 1970-х.

Возможно, этот трек и не войдет в историю. Но сегодня, в 2020-м, нам так важно услышать что-то подобное, без тени печали и сомнений! В общем, с синглом Ghosts классик попал в точку. Хочется верить, что и будущий лонгплей не разочарует.

Трансляция недели

2020 Virtual Monterey Jazz Festival

Крупнейший американский джазовый фестиваль в городе Монтерее на берегу Тихого океана в этом году проходит онлайн, как и многие аналогичные события. Однако это не помешало организаторам собрать очень впечатляющий лайнап, разделенный на три дня. 25 сентября выступили среди прочих звезд Джейми Каллум и Хэрби Хэнкок, 26-го — Дайана Кролл, а 27-го — Джо Ловано. А еще во всех шоу фестиваля играет Next Generation Jazz Orchestra.

Интересно, что программа включает не только новые выступления, но и ранее не издававшиеся архивные записи. Ничего удивительного: у фестиваля, существующего с 1985 года, в закромах накопилось немало бесценных видео.

Одно плохо — программы каждого дня идут в прямой трансляции на YouTube и после премьеры исчезают из доступа. Но хочется верить, что вскоре они в том или ином виде появятся в интернете повторно, так что, если пропустили эфир, имейте в виду на будущее.