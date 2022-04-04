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Ни Grammy: провал Билли Айлиш, бан Канье Уэста и много политики

Как прошла 64-я церемония вручения музыкальных наград
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Ни Grammy: провал Билли Айлиш, бан Канье Уэста и много политики
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2022-04-04 13:05:42
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Триумф Оливии Родриго и Foo Fighters, провал Билли Айлиш и Lil Nas X, «забвение» ковида и политические речи — этим запомнится 64-я церемония вручения Grammy. Распределение музыкальных наград 3 апреля не обошлось без сюрпризов: некоторые из явных фаворитов были обойдены вниманием, иные же звезды, напротив, получили явно «за совокупность заслуг». К тому же далеко не все лауреаты сочли необходимым явиться за статуэтками. Впрочем, говорить о падении престижа Grammy рано: это по-прежнему один из главных «барометров» в музыке, но только американской. «Известия» анализируют итоги премии.

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Политика вместо ковида

Церемония Grammy должна была состояться еще 31 января, но была отложена из-за вспышки «Омикрона». Теперь, видимо, организаторы премии решили, что коронавирус побежден и пришло время все-таки раздать статуэтки — причем ровно так, как это было раньше: при полном зале без всяких масок и социальной дистанции между гостями, с обнимающимися артистами на сцене и прочими приметами доковидной жизни. Но чистого торжества музыки всё равно не получилось: тему вируса вытеснили речи о военном конфликте.

Так, в своей вступительной речи председатель попечительского совета Академии звукозаписи, вручающей Grammy, Тэмми Хёрт заявила, что в последние два месяца мир столкнулся с крупнейшими проблемами со времен Второй мировой, но воздержалась от прямых обвинений и напомнила, что музыка помогает сделать мир лучше и люди с обеих сторон слушают одни и те же песни. А вот кто высказался максимально прямолинейно, так это Владимир Зеленский. Показать обращение украинского президента американские активисты зачем-то просили еще на «Оскаре», но Киноакадемия на это не пошла, в отличие от организаторов Grammy. Зеленский произнес по видеосвязи явно заранее написанный спич на английском.

«Поддержите нас любым способом, не молчите», — сказал во время обращения украинский лидер.

Ни Grammy
Владимир Зеленский обращается к аудитории 64-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» 

Владимир Зеленский обращается к аудитории 64-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми»

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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По мнению композитора и исполнителя Юрия Лозы, включение выступления Зеленского на Grammy — очередной демонстративный русофобский жест.

— Сегодня весь мир заболел русофобией, поэтому удивляться политизированности американской музыкальной премии не приходится, — отметил артист в беседе с «Известиями». — И нет ничего странного, что это произошло не на «Оскаре», а на Grammy. Каждый сам выбирает для себя пределы русофобии.

Впрочем, если посмотреть обсуждения в комментариях к трансляции и в соцсетях, куда больший резонанс среди зрителей вызвала не политика, а распределение наград, а также выступления BTS и Билли Айлиш. Номера этих артистов оказались, пожалуй, самыми яркими эпизодами этого длинного утомительного шоу с бесконечной вереницей номинаций. Но Академия звукозаписи отплатила им специфически: домой они вернулись без наград. Драматизм ситуации в том, что корейский бойз-бэнд уже три года подряд поет на Grammy — и всё это время его упорно игнорируют при распределении статуэток.

Ни Grammy
Финнеас и Билли Айлиш 

Финнеас и Билли Айлиш

Фото: Getty Images/Rich Fury

Но у BTS на этот раз была лишь одна номинация, а вот у Билли Айлиш — семь, включая главные (запись года и альбом года). И после триумфов двух прошлых лет, когда она завоевала пять и две награды соответственно, вполне можно было ожидать, что и в нынешнем году ей не уйти с пустыми руками. Увы, успешный альбом Happier Than Ever эксперты не оценили.

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Рэп и баттлы

Еще один неудачник — Lil Nas X. Казалось бы, ну уж этого-то артиста нельзя не поощрить: он действительно был весь прошлый год в центре внимания благодаря своему дебютному диску Montero и суперхитам оттуда — Call Me By Your Name и Industry Baby. Но ни одна из пяти номинаций не увенчалась победой. Что, впрочем, не помешало и его пригласить выступить на церемонии. Любопытно, что номер Лил Наса оказался куда более скромным и благопристойным, чем обычно у него бывает.

Зато другой скандальный рэпер — Канье Уэст — пополнил свою коллекцию сразу двумя призами: за лучшее мелодическое рэп-исполнение (Hurricane, спетая с The Weeknd и Lil Baby) и за лучшую рэп-песню (Jail, дуэт с Jay-Z). Однако альбом Donda в целом «прокатили», предпочтя ему в профильной номинации диск Tyler The Creator. Вот только ни Тайлер, ни Йе на церемонии не появились. Причем экс-супругу Ким Кардашьян это было запрещено официально — за поведение в соцсетях. Осталось провести с Канье воспитательную работу на комсомольском собрании и взять с Канье слово коммуниста писать только правильные твиты.

Ни Grammy
Выступление Lil Nas X

Выступление Lil Nas X

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Не было и Foo Fighters, которые даже должны были выступать. Но у них уважительная и печальная причина: недавно барабанщик группы Тейлор Хокинс скончался от передозировки, поэтому Дэйв Грол со товарищи отменили свое участие в церемонии. Но то ли Академия решила их поддержать в непростой момент, то ли это просто совпадение, однако именно Foo Fighters стали одними из главных триумфаторов Grammy-2022, забрав три статуэтки в рок-номинациях.

Сдала на права

Столько же граммофонов унесла Оливия Родриго. Она была названа лучшим новым артистом, ее дебютный альбом Sour — лучшим альбомом с поп-вокалом, а коронный хит Drivers License — лучшим сольным поп-исполнением. 19-летняя звезда не упустила свой звездный час и не только лично забрала всё завоеванное, но еще и спела свою трогательную балладу. Для этого на сцену водрузили настоящий ретроавтомобиль, выстроив вокруг декорацию провинциального американского городка.

Но даже успехи Foo Fighters и Оливии Родриго меркнут на фоне результата малоизвестного за пределами США мультиинструменталиста Джона Батиста. Уже на этапе оглашения номинаций было понятно, что этот год — его. Лидер группы Stay Human боролся за победу в 11 категориях — больше, чем кто-либо другой. И победил в четырех, включая альбом года (We Are) и клип года (Freedom). Столько же и у дуэта Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак), включая песню года и запись года, причем Silk Sonic взяли статуэтки во всех номинациях, где были представлены.

Ни Grammy
Оливия Родриго с премиями Grammy в номинациях «Лучший новый артист», «Лучший поп-альбом» и «Лучшее сольное поп-исполнение» 

Оливия Родриго с премиями Grammy в номинациях «Лучший новый артист», «Лучший поп-альбом» и «Лучшее сольное поп-исполнение»

Фото: REUTERS/Steve Marcus

В целом можно сказать, что Grammy в очередной раз подтвердила свою репутацию премии пусть и претендующей на роль мирового арбитра в сфере музыки, но в реальности отражающей лишь тенденции на американской сцене. Отсюда — и чествование Джона Батиста, едва ли имеющего солидную армию поклонников за пределами США, и упорное игнорирование корейцев BTS, которые как раз демонстрируют абсолютно интернациональный успех, и забавный — иначе не назовешь — проигрыш Пола Маккартни группе Foo Fighters в номинации за лучший рок-альбом. Да и полное отсутствие российских исполнителей хотя бы в классических номинациях (кстати, с последними событиями это никак не связано). Но — тут уж ничего не поделаешь. Остается пересматривать яркие выступления с прошедшей церемонии и радоваться за тех артистов, без сомнений, талантливых, которые смогли вписаться в эту линию.

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