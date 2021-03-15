Дышать темно: 63-е вручение «Грэмми» обошлось без сюрпризов

63-я церемония вручения «Грэмми» прошла в этом году, как и большинство других подобных мероприятий, в режиме онлайн — трансляция велась сразу из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Нэшвилла, трех музыкальных столиц США. Победители, за редким исключением, были вполне предсказуемы — как по причине заметно поскучневшего поп-мэйнстрима Штатов, так и по другим, менее очевидным стороннему наблюдателю обстоятельствам. За награждением следили «Известия».

Спокойней надо

Прошлогоднее вручение заветных «граммофончиков» прошло, напомним, на фоне большого конфуза. За считанные недели до церемонии президент Национальной академии науки и искусства звукозаписи США Дебора Дуган была внезапно уволена. Напоследок она громко «хлопнула дверью», перед уходом обвинив преимущественно мужское руководство организации, которая собственно, и занимается раздачей «Грэмми», в расизме, сексизме, харассменте и насилии над желающими славы артистками. Скандал постепенно перешел в вялотекущий режим и вскоре исчез с первых полос даже профессиональной прессы, многочисленные члены академии начали готовиться к следующему празднику музыки с раздачей сувенирной продукции.

Большинство из 83 номинаций, по которым можно получить «Грэмми» интересуют лишь очень узкую прослойку специалистов — но, разумеется, публика во всем мире обычно жаждет знать, что же признали за океаном «песней года» (вручается авторам), «записью года» (предназначена исполнителям), «лучшим альбомом» и, конечно, «лучшим новым исполнителем». В этом году, впрочем, внезапный интерес вызвала обычно пребывающая в благости и тишине награда за «лучший альбом современной христианской музыки», доставшаяся рэперу Канье Уэсту, открывшему для себя Господа. О просветлении теперь уже бывший мистер Кардашьян поведал миру альбомом «Jesus is King», после чего, видимо, решил предаться монашескому благочестию и расстался со звездной супругой.

Всем сестрам

В остальном академия явно пыталась прислушаться к веяниям времени и назначить лучшими как можно больше женщин-афроамериканок или хотя бы просто женщин. Благими намерениями дорога известно куда вымощена, так что академики вновь наступили на любимые грабли, не очень разобравшись в нюансах (вообще, список победителей этого года наводит на мысль, что их выбирали методом игры в орлянку). Так, по наибольшему числу номинаций (девяти) была выдвинута Бейонсе, в прошлом году не выпустившая даже полноценного альбома, зато канадский певец The Weeknd, продолжавший бить рекорды популярности у слушателей и активно работавший в студии — ни одной. Оскорбленный канадец, естественно, разразился проклятиями в соцсетях, что прибавило совсем уж апатичному мероприятию хоть какой-то пикантности. Бейонсе в результате поставила на полку еще две статуэтки, хотя и по относительно второстепенным разделам («лучшее RnB исполнение» и «лучшее музыкальное видео»).

Дышать темно Бейонсе получает Грэмми за «лучшее RnB исполнение» Фото: Global Look Press/Recording Academy/Grammys

Лучший альбом в прошлом году записала, по мнению академиков, белая женщина Тэйлор Свифт (выпустившая их во время сидения на карантина аж два — и оба, в общем, достойных). Приз за «лучшую запись» вновь достался другой белой женщине, Билли Айлиш; вероятно, она могла бы по второму разу добавить в коллекцию и статуэтку за «песню года», но тут в дело вмешалась политика.

Очевидным образом исчерпав лимит на белых исполнителей в главной четверке номинаций, лучшей песней была назначена RnB-баллада «I Can’t Breathe» («Я не могу дышать») темнокожей певицы H.E.R. (в миру Габриэллы Уилсон), посвященной, разумеется, тому самому Джорджу Флойду. Композиция, надо признать, вполне заслуживающая внимания музыкально — но «лучшей» ее явно сделали иные достоинства, с художественной стороной дела не связанные.

Дышать темно Выступление Меган Рут Пит на церемонии вручения «Грэмми» Фото: REUTERS/CBS

Самым талантливым новым исполнителем была названа инстаграм-рэперша Меган Рут Пит, выступающая под диковатым псевдонимом Megan Thee Stallion («Меган-Жеребец»). В раскрутке крупногабаритной «кавалерист-девицы» из Техаса главную роль сыграла популярная у младшей возрастной группы соцсеть TikTok, где песня Меган «Savage» в прошлом году быстро стала вирусной, а после оперативного выпуска ремикса с участием все той же Бейонсе возглавила национальный хит-парад США. Поскольку вовлеченность музыкальных академиков в жизнь «тиктокеров» представляется все же маловероятной, на их выбор, скорее всего, повлияло именно последнее обстоятельство.

На краю Земли

За лучший ремикс «Грэмми» также вручается, и именно здесь всех ожидал наибольший сюрприз. Награда ушла в Казахстан, ранее вроде бы не особо отмеченный на «диджей-карте», 20-летнему Иманбеку Зейкенову, студенту-железнодорожнику из заштатного Аксу в Павлодарской области. Впрочем, интрига хотя и была, но все же относительно предсказуемая: сделанный им ремикс на песню «Roses» американского рэпера Saint Jhn (и выпущенный через российский лейбл Effective Records) набрал более 140 млн просмотров на YоuTube и попал в чарты США, Великобритании и большинства стран Европы . Музыканта уже поздравил сам президент Токаев; нашим же деятелям шоу-бизнеса, возможно, стоит призадуматься о более современных методах достижения славы, нежели поездки на телевизионные фрик-шоу.

Евгений Сафронов, главный редактор ИА «InterMedia»: Победа Иманбека лишний раз показывает, насколько серьезной и сильной была работа культурных и образовательных учреждений в СССР. Несмотря на то, что ему только 20 лет. Иманбек родился в семье, где было принято развивать таланты. К тому же у него были и знания, и понимание последних тенденций в музыкальной индустрии. Не надо забывать, что Иманбек не автор произведения на «Roses», он автор ремикса на песню американца Saint Jhn. А Иманбек сделал только хорошую аранжировку. Его достоинство, что он обратил внимание на трек, который мало кому был известен. Это произведение 2016 года. А парень сделал из него хит. Это талант. И еще, в этом ему помог российский рекорд-лейбл, у которого очень хорошие связи за рубежом. Это не первый их проект. Менеджмент и музыка в правильном сочетании и выстрелили. Российские артисты не получили ничего. Дело в том, что голосовали специалисты. Может быть они оказались политически ангажированы, наслушались, что у них рассказывают и показывают про нашу страну, и не захотели что-то хорошее сделать для России. На самом деле разница в уровне мастерства номинантов очень невелика. Поэтому разница в один-два голоса может оказаться решающей. К американским исполнителям я отношусь с некоторым скепсисом. Дело в том, что музыкальная индустрия настолько сейчас обрушилась, что ожидать каких-то серьезных взрывов — смысла нет. Во много раз упали доходы создателей музыки. И если создатель хочет выжить, он должен писать очень банальную музыку. В несколько раз упавшие доходы, вымывают из индустрии людей. А те, кто остались, пишут музыку простую. Поэтому приходится выбирать между неспособными и неумелыми. Сократилась конкуренция, и как следствие сократилась востребованность. Ее и оценивают.

«Грэмми» за «лучшую песню, написанную для визуальных медиа» (кино и ТВ), выдали Билли Айлиш — хотя новый фильм про Бонда, откуда взята премированная композиция, вот уже второй год никак не могут выпустить в прокат из-за пандемии. Впрочем, конкурировавшие сочинения были в этом году феноменально слабы — кроме разве что «Beautiful Ghosts» Эндрю Ллойд-Уэббера и Тэйлор Свифт из недавней провальной экранизации «Кошек» (Свифт сыграла и спела там Бомбалурину). Видимо, академиков отпугнула необходимость делить награду между относительно прогрессивной Свифт и сомнительным престарелым консерватором с Британских островов.

Дышать темно Выступление Тэйлор Свифт Фото: REUTERS/CBS

Зато в номинации за лучший оригинальный саундтрек члены академии, похоже, отвлеклись от требований политической необходимости и просто — второй раз подряд — отдали статуэтку талантливому молодому композитору (так уж сложилось, что это — женщина, да к тому же принадлежащая к малочисленному северному народу). В прошлом году исландская вилончелистка Хильдур Гуднаудоттир уже стала обладательницей «граммофончика» за музыку к сериалу «Чернобыль»; теперь же победа досталась ей с «Джокером». Мрачные «дроуны» Хильдур как нельзя лучше соответствуют атмосфере фильмов, к которым ее приглашают писать музыку — современную, авангардную, разве что чуть слишком правильную, чтобы быть совсем оригинальной.

Впрочем, исландка засветилась и сотрудничеством с такими музыкантами, как Pan Sonic, Sunn O))) и Throbbing Gristle, от которых у академиков, скорее всего, уши в буквальном смысле свернулись бы в трубочку. Так что будем надеяться, что в следующем своем саундтреке Хильдур проявит должный радикализм — хотя бы ради просвещения американских работников музыкальной культуры.