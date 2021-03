«Грэмми» вручила награды Тейлор Свифт, Билли Айлиш и Гарри Стайлсу

«Грэмми» за песню года получила певица H.E.R. Композиция I Can't Breathe посвящена протестам 2020 года, которые начались в штатах летом 2020 года после смерти Джорджа Флойда. Лучшим альбомом признана пластинка Тейлор Свифт. Статуэтка за Folklore — 11-я в карьере певицы. Бейонсе завоевала «Грэмми» в категории «Лучшее видео», передает телеканал «Известия». В клипе на песню Brown Skin Girl снялась дочь певицы Блю Айви. Гарри Стайлсу вручили его первую статуэтку. Британец певец победил в номинации «Лучшее выступление в стиле поп». Билли Айлиш получила «Грэмми» за саундтрек к фильму о Бонде. Песню No Time to Die певица написала в соавторстве с братом Финеасом. Награда за христианский альбом года досталась Канье Уэсту. Критики положительно оценили его пластинку Jesus Is King. Также премию за «лучшую современную христианскую музыку» получила Долли Партон. В этом году вручение «Грэмми» проходило в онлайн-формате.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.