Певцы с большой дороги: Дрейк дрифтует, Бибер грабит

Джастин Бибер выносит банк, рэпер Дрейк поет под снегом, а Ник Кейв идет по стопам Бетховена. Мировые звезды первой величины продолжают выстреливать одним релизом за другим, умело соединяя то, что публика от них ждет в первую очередь, с экспериментами. Получается нескучно и свежо. «Известия» составили плейлист недели.

Альбом недели

Nick Cave & Warren Ellis. Carnage

На фоне непрекращающегося хайпа вокруг альбома Земфиры «Бордерлайн» практически незамеченной в России оказалась новая пластинка Ника Кейва — Carnage. А это на самом деле работа не менее примечальная. Восемь треков, записанных во время локдауна австралийской рок-звездой вместе со своим многолетним соавтором по Nick Cave & Bad Seeds Уорреном Эллисом — это 40 минут музыкальной свободы, вдохновения, не вписывающего ни в какие рамки, и проникновенного, неровного, с надломом, голоса Кейва.

Это тот диск, который хочется слушать много раз. И даже не из-за красоты каждой песни по отдельности, а из-за непривычности, кажущейся пестроты материала, который сложно усвоить в один присест. Зато чем больше проникаешь в него, тем более цельным кажется это высказывание. Мрачная, местами смахивающая на Radiohead Old Time, просветленный квазирелигиозный гимн Lavender Fields с хоровым бэк-вокалом, старомодная, но невероятно красивая баллада Carnage, на первый взгляд столь разные, в итоге складываются в единую линию, которую вполне можно описать бетховенской формулой «от мрака к свету». Впрочем, стоит признать, мрак у Кейва поинтереснее света.

Слушайте CARNAGE — Nick Cave на Яндекс.Музыке

Сингл недели

Justin Bieber. Hold On

Джастин Бибер выпустил четвертый и, видимо, последний сингл к будущему альбому Justise. Это трек со среднетемповыми куплетами под атмосферное электронное сопровождение и подвижными танцевальными припевами с упругим битом. В принципе, ничего необычного, но голос Джастина звучит очень хорошо. Да, реверберация и прочие эффекты его изрядно облагораживают, добавляют «моднявости». Хотя Бибер и без того сладкоголосый, а все продюсерские ухищрения лишь призваны упаковать это так, как актуально в 2021 году.

Нельзя сказать, что песня западает в душу и действительно цепляет. И всё же это именно то, что ждут от певца миллионы его фанатов. Приятный, здорово сделанный поп. И комментарии под клипом на YouTube тому доказательство. Равно как и количество просмотров — более 10 млн за два дня. А вот сам ролик мы рекомендовать не можем. Песню про поддержку, участие, готовность быть рядом (с любимой? С другом?), прелесть которой как раз в недосказанности, режиссер Колин Тилли, раннее уже сотрудничавший с Бибером, превратил в прямолинейную слезовыжимательную историю о парне, ограбившем банк ради своей больной раком девушки (пафосные погони прилагаются). А чтобы попасть в голливудский тренд, на роль возлюбленной Бибера взяли азиатку. Хорошо, что не азиата.

Слушайте Hold On — Justin Bieber на Яндекс.Музыке

Клип недели

Drake. What’s Next

Один из самых ожидаемых релизов года — новый альбом рэпера Дрейка Certified Lover Boy — задерживается уже более чем на месяц, и актуальной даты исполнитель не сообщает. Но зато, чтобы скрасить ожидание, Дрейк выпустил трехтрековый макси-сингл Scary Hours 2, главный трек которого What’s Next получил эффектный клип авторства Тео Скадра, постоянного соратника исполнителя.

И если в случае с Джастином Бибером мы говорили, что песня куда интереснее видео, здесь как раз всё наоборот — да простят нас фанаты Дрейка. Номер What’s Next нарочито однообразен: ритмичная читка без единого мелодического крючка звучит на фоне бесконечно повторяющихся четырех аккордов и сбивчивого бита (пожалуй, единственное, что вносит хоть какое-то разнообразие). Зато в ролике Дрейк красуется на телебашне в Торонто, гуляет ночью в метель, дрифтует на понтовой тачке по обледеневшей взлетной полосе — прямо около самолета, проходит через апокалиптический поезд метро.

Концептуальное значение локаций от нас ускользает, но выглядят все кадры эффектно, нельзя не признать, да и смонтировано с шиком. В общем, есть на что посмотреть.

Трансляция недели

Александр Чайковский. Юбилейный авторский концерт

Юбилей народного артиста Александра Чайковского Московская филармония отметила масштабным трехчасовым концертом. Семь крупных произведений, несколько российских и московских премьер, в том числе злободневная «Карантинная симфония» создают широкую панораму творчества одного из крупнейших современных российских композиторов, правда, с акцентом на инструментальную музыку (исключение — вокальный цикл «Из жизни петербургской актрисы»).

Признаем честно: несмотря на относительную легкость и эффектность музыки Александра Чайковского, слушать ее в течение более чем трех часов непросто. Но ситуацию спасает инструментальное разнообразие: на сцене постоянно меняются составы, солисты, и этот калейдоскоп не позволяет заскучать. Тем более исполнители — сплошь звезды. В концерте приняли участие пианисты Борис Березовский, Алексей Гориболь и Екатерина Мечетина, гитарист Артём Дервоед и, конечно, давний друг юбиляра, альтист, дирижер Юрий Башмет со своим ансамблем «Солисты Москвы». А основную нагрузку взял на себя Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валентина Урюпина.