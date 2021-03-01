Отказаться от Земли: Билли Айлиш и Ник Джонас преодолевают гравитацию

Билли Айлиш прыгает на протяжении трех минут, Ник Джонас становится космонавтом, а Берлинская филармония возвращается в 1920-е. Среди музыкальных новинок недели — немало интересного, хотя все релизы, конечно, отошли на второй план перед долгожданным альбомом Земфиры. Поэтому ему мы решили посвятить отдельный текст, здесь же поговорим о том, что послушать меломанам, уставшим от бесконечных споров и хайпа вокруг «Бордерлайна».

Клип недели

Billie Eilish — ilomilo (Live From The Film)

Если Земфира небезосновательно претендует на звание главной певицы современной России и даже новая поросль вроде Монеточки не может особо поколебать этот статус, то на Западе самой актуальной эстрадной звездой сегодня остается Билли Айлиш. Неудивительно, что первый документальный фильм о ней — «Слегка размытый мир» — выходит с такой помпой, будто это блокбастер. Интерес активно подогревала и сама Билли, устраивая в Instagram обратный отсчет дней до релиза и публикуя тизеры. И вот день икс настал — картина доступна и в кинотеатрах, и на стриминге Apple TV+. А чтобы отметить это событие, Билли выпустила новый клип.

Его музыкальная часть — концертное исполнение песни ilomilo, использованное в картине, а в качестве видеоряда здесь фигурирует сильно замедленная съемка прыжков певицы. Да-да, Билли Айлиш просто прыгает перед камерой, без какого-либо фона, и это показано в slow motion. Казалось бы, пустяк, шутка. Но в том и прелесть, что такое нарочито минималистичное, аскетичное решение очень хорошо характеризует артистку, в свои 18 сохраняющую подростковую непосредственность, дурашливость и в то же время умеющую создавать яркий, запоминающийся образ. И, конечно, ролик прекрасно показывает народность этой фигуры. В аудио фанаты стройным хором выводят строки песни, а в видео Айлиш будто говорит нам: смотрите, я такая же, как все, простая девчонка. И я остаюсь собой.

Сингл недели

Nick Jonas — Spaceman

Лидер бойз-бенда Jonas Brothers Ник Джонас анонсировал сольный альбом Spaceman, который выйдет 12 марта, а в качестве затравки выпустил титульную песню с него в качестве сингла. На первый взгляд Spaceman — традиционная поп-баллада: сладкоголосый мальчик поет нежную запоминающуюся мелодию под мягкое электронное сопровождение с деликатными акустическими вкраплениями. В общем, ничего нового — типичная, будто сошедшая с конвейера продукция, идеальная для фонового прослушивания в машине или в кафе, а также для школьного медляка. Но вот текст заставляет посмотреть на этот номер немного иначе.

«Хьюстон, думаю, у нас проблемы», — признается Джонас. И как тут не вспомнить Space Oddity Дэвида Боуи! Дальнейшие строки убеждают, что эта ассоциация вовсе не случайна. «Я говорю с тобой, но кажется, что голос никогда не доходит. Я космонавт с темной стороны луны. Знаю, что это грустно, но это правда. Я пытаюсь попасть домой, я космонавт, я здесь совсем один». Понятно, что инопланетный сюжет здесь лишь метафора и речь не об одиночестве в космосе, а о потерянности на Земле — сейчас не 1960-е на дворе, а 2020-е, и тут мы все внезапно оказались заперты наедине с собой.

Трансляция недели

Онлайн-фестиваль Берлинской филармонии «Золотые двадцатые»

На этой неделе одна из главных концертных институций Европы Берлинская филармония завершила свой виртуальный фестиваль «Золотые двадцатые». Название, конечно, указывает отнюдь не на наши дни, которые вряд ли кому-то придет в голову назвать золотыми, а на эпоху столетней давности. Пять концертов посвящены музыке, звучавшей в Веймарской республике. Это и классические произведения — такие как оратория «Царь Эдип» Стравинского (ей дирижирует наш соотечественник Кирилл Петренко) или вокальные номера Рихарда Штрауса, — и более легкий репертуар: джаз, зонги Курта Вайля… Кстати, Вайль — ключевая фигура страны и эпохи — представлен многопланово, в частности, тот же Петренко исполняет его одночастную Первую симфонию.

Сыграно всё это с истинно немецкой тщательностью и качеством, да что и говорить, Берлинский филармонический едва ли не лучший симфонический коллектив мира. А вот дирижерский состав подчеркнуто интернационален. Помимо упомянутого Петренко это француженка Мари Жако, датчанин Томас Сондергаард, а также немцы Михаэль Хазель и Кристиан Тилеманн.

Доступ к записям стоит недешево, но семидневный пробный период вполне позволит посмотреть весь фестиваль бесплатно.