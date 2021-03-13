Власти Миннеаполиса заплатят $27 млн родственникам Джорджа Флойда

Миннеаполис заплатит $27 млн родственникам Джорджа Флойда. Деньги выделят на урегулирование иска, сообщает телеканал «Известия». Решение приняли на городском совете единогласно.

Ранее семья Флойда подала иск против города и четырех офицеров. Полицейские участвовали в аресте погибшего. В случае рассмотрения иска в суде городу грозили большие штрафы.

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