Диджей из Казахстана Imanbek получил «Грэмми» за лучший ремикс года
Казахстанский диджей Imanbek завоевал «Грэмми». Музыкант получил награду за лучший ремикс года. Иманбек Зейкенов работал с треком Roses рэпера SAINt JHN, передает телеканал «Известия». Иманбек занимается музыкой непрофессионально. Его ремикс вошел в Billboard Hot 100 в США. На YouTube композиция набрала 145 млн просмотров.
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