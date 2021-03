Машина бремени: Little Big удерживают славу, Селена Гомес едет на юг

Селена Гомес меняет язык, Little Big стирают Пухляшу память, а Владимир Спиваков играет на скрипке Страдивари. Музыкальные новинки этой недели способны увлечь и развлечь меломанов самых разных вкусов. А главное — каждый из релизов вполне можно назвать долгожданным. «Известия» составили актуальный плейлист.

Клип недели

Little Big Sex Machine

Отказавшись от участия в «Евровидении», Little Big тем не менее решили сыграть на хайпе вокруг конкурса по полной программе и аккурат в день отбора российского участника — 8 марта — выпустили новый клип: Sex Machine. Результат в 6,5 млн просмотров на первый взгляд неплохой, но, для сравнения, Tacos набрал к настоящему моменту 79 млн, Hypnodancer — 184 млн, а Uno — 191 млн. Еще более показательно, что реакция зрителей оказалась в общем-то весьма кислой. Самый популярный комментарий на YouTube: «После таких шедевров, как Faradenza, Hypnodancer и Skibidi, будет очень трудно прыгнуть выше головы и удивить публику, но я верю, что Little Big смогут это сделать, не в этой песне, так в следующей».

Здесь действительно нет ни буйной фантазии Tacos, ни кинематографического шика Hypnodancer. Участники группы танцуют на фоне фуры с надписью Sex Machine, видеоряд и звучание стилизованы под 1980-е и начало 1990-х, а единственная по-настоящему забавная находка ждет зрителей в конце: Прусикин, Таюрская и Лиссов в образах людей в черном стирают память Пухляшу, после чего он оказывается на съемочной площадке Uno. Что касается мелодии, то зрители небезосновательно указывают на ее сходство с вирусной песней 2017 года Beep Beep I'm a Sheep. Но упрекать коллектив в плагиате, пожалуй, не стоит. Просто сам мотив слишком примитивный, и немудрено сделать нечто вторичное.

Сингл недели

Gwen Stefani Slow Clap

Гвен Стефани продолжает нагнетать интригу вокруг своего будущего сольного альбома — пятого в ее карьере и первого после четырехлетнего перерыва. Название диска держится в тайне, дата выхода — тоже, зато сингл выходит уже второй. Первым был Let Me Reintroduce Myself, теперь певица опубликовала композицию Slow Clap. Настроение ее такое же, как у предыдущего трека: безоблачно-радостное, беззаботно-танцевальное.

Обложка сингла, на которой Гвен изображена с ковбойской шляпой, ввела многих поклонников в заблуждение: можно было подумать, что это будет кантри-песня. На самом деле здесь упругий хип-хоповый бит, на который наложено сопровождение с элементами рэгги и ска. Звучит эффектно и обаятельно, да и певица чувствует себя вполне органично в этом стиле, пожалуй, не совсем свойственном для нее.

Всё это, однако, только запутывает тех, кто пытается угадать звучание ее будущего лонгплея, — слишком далеки друг от друга первый и второй синглы. Но тем интереснее. Одно можно сказать наверняка: пластинка будет оптимистичной.

Альбом недели

Selena Gomez Revelación

Мы уже писали об испаноязычных синглах Селены Гомес De Una Vez и Balla Conmigo — оба были удачными попытками зайти на территорию музыки латино, где экс-возлюбленная Джастина Бибера, оказалось, чувствует себя как рыба в воде. Совсем недавно появился третий сингл — Selfish Love, где соединяются два языка. И вот, наконец, вышел сам альбом — Revelación. Правда, треков здесь всего семь (включая три вышеупомянутых), и их суммарная продолжительность составляет 20 минут. Но зато все новые композиции не уступают ранее известным.

Южный колорит буквально сочится из каждой мелодии и аранжировки, мотивы один прилипчивее другого. И их примитивность даже обладает своеобразным шармом. Селена и ее команда не стали усложнять музыку, это честный вневременной латино-поп, и единственная уступка новейшим тенденциям интернациональной сцены — фиты с рэперами. В Balla Conmigo это Раув Алехандро, а в Dámelo To’ — Майк Тауэрс, оба из Пуэрто Рико, нового мирового центра хип-хопа.

Немного выбивается из этого ряда как раз финальная Selfish Love — и не только из-за языка, но и по причине участия модного продюсера DJ Snake. Он ответственен за актуальный саунд — смесь тропического хауса и дабстепа, разбавленная фанковыми наигрышами саксофона. Получилось символично: под конец диска Селена Гомес будто отправляет своих слушателей из бедных кварталов Мексики и Южной Америки на дорогие танцполы Ибицы.

Трансляция недели

«Человек, возлюби мир! Час Баха»

Концерт, состоявшийся 7 марта в Московском международном Доме музыки — особое событие по нескольким причинам.

Во-первых, всего год назад в ММДМ открылся Новый зал всего на 286 зрителей (в нынешних условиях, понятно, туда вмещается вдвое меньше). Камерность и акустические особенности этого пространства позволяют проводить там концерты старинной музыки без подзвучки и записывать их со студийным качеством. Описываемая трансляция — отличная возможность оценить это.

Во-вторых, на сцену вышел сам Владимир Спиваков, который здесь играет на скрипке Страдивари. Последние годы маэстро куда чаще предстает в дирижерском амплуа, и лучшего напоминания, что вообще-то он в первую очередь выдающийся скрипач — не придумать.

И в-третьих, нельзя не отметить эстетскую программу, выстроенную Спиваковым. Речитативы и арии из шести кантат Баха здесь разделены Сонатой № 2 для скрипки и клавесина BWV 1015. В вокальных номерах солирует сопрано Анастасия Белукова, ей аккомпанируют наряду с главным героем Тимур Пирвердиев (скрипка), Петр Гладыш (виолончель) и Зоя Аболиц (клавесин). Но жемчужина концерта — именно инструментальная соната, где пение великого инструмента в руках народного артиста СССР выходит на первый план.