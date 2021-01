Не потеряли корни: Майли выросла из комнаты, Мартин Гор — из Depeche Mode

Эминем выходит на ринг, Майли Сайрус становится Алисой в Стране чудес, а Селена Гомес завоевывает сердца жителей южноамериканских трущоб. На этой неделе суперзвезды развлекались и экспериментировали вовсю. «Известия» рассказывают о самых интересных результатах.

Клип недели

Eminem — Higher

Выпустив месяц назад альбом Music to Be Murdered By — Side B, Эминем только сейчас сподобился представить клип на песню из него. Higher («Выше») — действительно один из самых удачных треков диска, обладающий безусловным хитовым потенциалом. Но видео претендует на большее. Рэпер здесь предстает в образе боксера, который объявляет о своем возвращении на ринг и тренируется перед ответственным поединком. Это рифмуется с текстом песни, суть которого сводится к тому, что он еще о-го-го и до сих пор готов покорять новые вершины.

Большая часть ролика снята в черно-белом пересвеченном изображении, подчас с нарочитыми искажениями пропорций. Но прямо посередине музыка и монохромный видеоряд прерываются цветной вставкой, имитирующей спортивный телесюжет. Эминему в нем предрекают поражение, тот всех посылает и уходит из кадра, после чего трек возобновляется. В итоге мы так и не узнаем, победило ли альтер эго автора или его агрессивные эскапады так и остались пустой бравадой сбитого летчика. Но в этой недосказанности — своя прелесть. Весьма прямолинейный месседж сингла сразу обрастает дополнительными смыслами.

Сингл недели

Selena Gomez & Rauw Alejandro — Baila Conmigo

Не прошло и двух недель после выпуска клипа De Una Vez, как Селена Гомес анонсировала первый в своей карьере испаноязычный диск. Семитрековый мини-альбом получил название Revelacion и ожидается в марте. А пока певица опубликовала еще один сингл с него — дуэт с пуэрто-риканским рэпером Раувом Алехандро. Хип-хопа здесь, по сути, нет — это мелодичная ритмичная композиция, буквально «сочащаяся» латиноамериканским колоритом. И если первый трек с альбома был лирическим, почти балладой, то новая песня уже куда более подвижная.

Селена избегает соблазна сделать нечто модное и актуальное по звучанию. Такая аранжировка могла быть сделана и пять, и десять лет назад. Главное здесь иное: национальная ориентированность, пожалуй, даже более явная, чем в De Una Vez. Селена претендует ни много ни мало на статус главной звезды испаноговорящего мира — на то намекает и клип, где ее смотрят и слушают в южных трущобах и затем радостно повторяют танцевальные движения. «Зайдет» ли трек англоговорящему миру, Гомес, кажется, безразлично. Его она уже успела покорить ранее.

Альбом недели

Martin R. Gore — The Third Chimpanzee

Мало у какой группы есть в мире (и в России, в частности) столько преданных фанатов, как у Depeche Mode. При этом поклонники следят не только за творчеством коллектива в целом, но и за деятельностью каждого из основателей в отдельности. И Дэйв Гаан, и Мартин Гор выпускали сольные альбомы, и, разумеется, они не остались без внимания. Но если для Гаана это возможность реализовать неудовлетворенные композиторские амбиции — до поры до времени Гор принимал лишь одну-две его песни в альбомы группы, то для Гора, основного сочинителя DM, самостоятельные работы — своего рода экспериментальная лаборатория. Яркий тому пример — новый мини-альбом, полностью инструментальный и тем самым наследующий диску 2015 года MG.

Вот и от пяти новых треков не стоит ожидать того мелодизма, за который мы любим Depeche Mode. Фактически это коллекция причудливых битов и электронных звучаний, из которых можно было бы вырастить клубные ремиксы в широком стилевом диапазоне от техно и хауса до эмбиента, а можно и превратить в полноценные хиты «депешей», наложив вокал. Но последнее под силу только самому автору. И представить, какими могли бы быть такие песни, сейчас невозможно. Сегодня это лишь эскизы, поиски. Гарнир без мяса. Впрочем, для фонового прослушивания композиции прекрасно подходят — и с успехом погружают в фирменную мрачную атмосферу DM.

Трансляция месяца

Miley Cyrus: Tiny Desk (Home) Concert

«Домашние» онлайн-концерты Национального публичного радио США (NPR Music) стабильно публикуются каждую неделю, но, как правило, там фигурируют исполнители второго эшелона. Тем интереснее редкие выпуски с суперзвездами. В конце августа мы рассказывали о выступлении джазистки Норы Джонс, которая пела песни из недавно вышедшего на тот момент альбома, сидя дома и аккомпанируя себе на фортепиано, теперь же свой новый репертуар решила представить поп-дива Майли Сайрус. К делу она подошла куда серьезнее, сделав не просто любительское видео, а концептуальный концертный мини-фильм.

Первые два номера экс-Ханна Монтана поет в крошечной девчачьей комнате, где едва помещается. Можно вспомнить Алису в Стране чудес, выпившую из волшебного пузырька, а можно усмотреть в этом метафору того, что Майли тесно в одном амплуа. Кстати, на ней еще и ковбойская шляпа — намек на кантри-карьеру собственного отца Билли Рэй Сайруса. Но уже в последнем треке мы видим, что комнатка оказывается декорацией — певица выбирается из нее на сцену и заканчивает уже в окружении музыкантов. Впрочем, всё это вряд ли бы так впечатляло, если бы не собственно звуковая составляющая. Майли исполняет две песни (Golden G-String и Prisoner) из своего диска Plastic Hearts, но главный сюрприз — роскошный кавер на хит Mazzy Star Fade Into You.