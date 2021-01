Музыкант, открой личико: Weeknd с псевдопластикой, оркестр без масок

The Weeknd демонстрирует результаты фейковой пластической операции, Duran Duran вспоминают Дэвида Боуи, а Венский филармонический оркестр играет свой традиционный новогодний концерт при пустом зале. Несмотря на январское затишье и вдобавок бушующую пандемию, музыканты все же не оставили меломанов совсем без новинок. «Известия» выбрали те, которые заслуживают внимания в первую очередь.

Сингл недели

Duran Duran «Five Years»

Одна из главных британских групп Duran Duran, не радовавшая публику лонгплеями с 2015 года, собиралась выпустить новый альбом в 2020-м. Но релиз перенесли на неопределенный срок из-за пандемии. Тем не менее в начале наступившего 2021-го музыканты все-таки напомнили о себе, а заодно и о своем великом старшем соотечественнике Дэвиде Боуи. В преддверии пятилетия со дня смерти певца группа выпустила кавер-версию песни Five Years, сочиненной 50 лет назад и опубликованной на пластинке The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Выбор Duran Duran объясняется совпадением названия композиции и мемориального срока. Но апокалиптическое настроение (герой предвещает Земле катастрофу через пять лет) вполне соответствует сегодняшнему мировому самоощущению.

Что интересно, Duran Duran исполняет номер очень близко к первоисточнику, не стремясь его осовременивать или добавлять что-то от себя. Разве что вокал Саймона Ле Бона, конечно, иной, чем у Боуи. В нем меньше надлома и театральности, технически он поет гораздо чище, в конце и вовсе поражая уверенно взятой и надолго удержанной высокой нотой. Но по выразительности с оригиналом, разумеется, ничто не сравнится.

Слушайте Five Years — Duran Duran на Яндекс.Музыке

Клип недели

The Weeknd «Save Your Tears»

Неожиданный январский подарок преподнес своим поклонникам Абель Тесфайе, известный как The Weeknd. Спустя полгода после выхода сингла Save Your Tears из альбома After Hours певец выпустил клип на этот трек (обычно такие события синхронизируются). И хотя композиция и без того хорошо известна (в частности, The Weeknd пел ее на American Music Awards 2020), публика жест оценила: за четверо суток ролик посмотрели более 30 млн раз. Дело не только в песне, действительно прекрасной, но и в режиссуре — провокационной и концептуальной.

Дуэт клипмейкеров Cliqua поместил Абеля на сцену перед загадочными, почти неподвижными людьми в карнавальных масках, отсылающих к знаменитой сцене тайного общества из «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика. Жутковато-мистическая атмосфера контрастирует с эксцентричным, почти шутовским кривлянием певца. Но еще больше пугает само его лицо, обезображенное пластической операцией (на самом деле гримом). Абель прокладывает мостик как раз к тому выступлению на AMA-2020, когда его голова была замотана бинтами. Из своих клипов и шоу он делает нечто вроде сериала с последовательным квазисюжетом. В контексте событий 2020 года, когда весь мир потерял лица за масками, эта жестокая метафора выглядит особенно точной.

Альбом недели

Taylor Swift «Evermore» (Deluxe Edition)

Весь конец прошлого года и начало этого прошли под знаком Тейлор Свифт. В чарте Billboard 200 ее альбом Evermore лидировал и в конце декабря, и в первые январские дни. Ситуация удивительная, потому что ни одного по-настоящему бронебойного хита на нем не было. Однако, как оказалось, найденный Свифт еще в диске Folklore рецепт — оптимистичные светлые полуакустические песенки — попал в точку. И сиквел в виде Evermore развил успех, даже несмотря на мощную конкуренцию в лице Пола Маккартни.

А дальше уже вступает в игру маркетинг. Дождавшись, пока все послушают стандартную 15-трековую версию Evermore, певица выпустила на стриминговых платформах цифровое переиздание с двумя дополнительными песнями, которые ранее были доступны только на CD: Right Where You Left Me и It’s Time To Go.

Пожалуй, в случае с другим артистом и в иное время это вряд ли могло бы считаться важным событием. Но начало января — мертвый сезон, когда звезды первой величины стараются не выпускать новых крупных работ. Поэтому deluxe-издание Evermore автоматически оказывается самым заметным digital-лонгплеем, датированным 2021 годом. Да, Тейлор умеет найти подходящий момент. Другой вопрос, заслуживают ли эти два номера такого внимания. Ответ здесь простой: если вам понравился Evermore, то и бонус-треки «зайдут». Ничего выдающегося, однако спродюсированы они прекрасно. В конце концов это просто приятная музыка, и теперь ее еще немного больше.

Слушайте evermore — Taylor Swift на Яндекс.Музыке

Трансляция недели

Новогодний концерт Венского филармонического оркестра

Каждое 1 января Венский филармонический оркестр выходит на сцену Музикферайн, и его выступление транслируется на десятки стран. Это одна из самых красивых и любимых европейской публикой традиций, заложенная еще в 1959 году. И пусть репертуар от года к году практически не отличается (основу его составляют вальсы и польки Иоганна Штрауса-сына), оказаться в первый день года в зале на Карлсплац и услышать игру прославленного коллектива живьем мечтают многие меломаны. Увы, в этом году не повезло никому: из-за пандемии оркестр под управлением Риккардо Мути играл в пустом помещении. Вдобавок прямую трансляцию омрачили технические неполадки. Но уже на следующий день в официальном YouTube-канале Musikverein появилась исправленная запись, посмотреть которую стоит по двум причинам.

Во-первых, когда такие музыканты играют пусть даже самые заезженные вещи, одно удовольствие слушать и созерцать этот процесс — настолько тонко, изысканно и со вкусом они подходят к делу. И во-вторых, в качестве антракта демонстрируется получасовой музыкальный фильм, посвященный 100-летнему юбилею австрийского региона Бургенланд. Колоритные лубочные картины сельской жизни там чередуются с перформансами ансамблей, играющих классическую музыку в полях, лугах и старинных замках.