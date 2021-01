Поэтом можешь: рэперы поют Мандельштама, поп-дивы идут в прошлое

Селена Гомес переходит на испанский, Оксимирон зачитывает Мандельштама, а Лана Дель Рей отправляется в деревенский клуб. На этой неделе звезды продолжают удивлять, но сюрпризы эти, признаемся, приятные. И хотя мировые лейблы опасаются пока выпускать альбомы-блокбастеры, очевидно, пережидая очередной всплеск пандемии, меломанам найдется чем поживиться. «Известия» составили плей-лист недели.

Клип недели

Selena Gomez — De Una Vez

Некоторое время назад Селена Гомес заинтриговала поклонников словами о желании выпустить альбом на испанском. Учитывая ее мексиканские корни и южные «нотки» внешности, идея вполне логичная. К тому же опыт записи испаноязычного трека у Селены уже был — десять лет назад девушка выпустила сингл Un Año Sin Lluvia. Но теперь решено взяться за дело всерьез. Новый клип De Una Vez выглядит серьезной заявкой на покорение мировой латиноязычной аудитории.

Во-первых, сама песня производит очень приятное впечатление, и корни этой лирической среднетемповой композиции — именно в латино-музыке. Это вовсе не стандартный американский поп, зачем-то спетый по-испански. И язык здесь звучит удивительно гармонично.

Во-вторых, Селена в новом образе прелесть как хороша. В ретроплатье в цветочек, с цветами же в волосах и крупными серьгами, она выглядит настоящей мексиканской или южноамериканской красавицей — эдакой Фридой Кало, но не жгучей и страстной, а нежной и трогательной, излучающей мягкое обаяние.

Всё действие клипа разворачивается внутри дома. В самоизоляции Селена размышляет о разбитом сердце и обретении сил жить дальше, важности любви к самой себе. Но тут, впрочем, ничего нового. Видимо, тема болезненного расставания с Джастином Бибером будет ею эксплуатироваться на всех языках.

Сингл недели

Lana Del Rey — Chemtrails Over the Country Club

Выход альбома Ланы Дель Рей Chemtrails Over the Country Club был запланирован на 11 января, но в итоге певица решила отложить долгожданный релиз до весны, ограничившись пока титульным синглом и клипом на него. Видео, однако, получилось как минимум странным, а если честно — просто безвкусным, поэтому мы не будем его рекомендовать. Разве что отметим эффектный вид певицы, стилизованной там под Риту Хейворт и голливудских див 1940-х. А вот песня, напротив, удалась несомненно и полностью.

Как и в предыдущем сингле — Let Me Love You Like a Woman, здесь сначала аккомпанирует только фортепиано, а затем на него мягко наслаиваются другие инструменты и различные саунд-эффекты. Но мелодическая основа в новой композиции проще. А поскольку один и тот же меланхоличный оборот здесь повторяется неоднократно, это производит почти гипнотическое впечатление. Лана убаюкивает и окутывает слушателей своим матово-медовым томным голосом с ностальгическим оттенком, и хотя никаких особых красот в песне нет, ее хочется слушать снова и снова. Если тот же эффект будет и у всего альбома, повторение успеха пластинки Norman F...…g Rockwell!, созданной с тем же продюсером (Джек Антонофф), практически гарантировано.

Слушайте Chemtrails Over The Country Club — Lana Del Rey на Яндекс.Музыке

Альбом недели

«Сохрани мою речь навсегда»

К 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама на стриминговых сервисах появился крайне любопытный проект: российские артисты написали и исполнили песни на стихи этого поэта — по одному треку на каждого музыканта или группу. Общее количество номеров — 21, и это, пожалуй, самая впечатляющая подборка такого рода. Вдобавок и громких имен здесь немало: в проекте приняли участие такие звезды, как Oxxxymiron, NoizeMC, Илья Лагутенко и даже Леонид Агутин. Но доминируют всё же не рэперы и мейнстрим, а представители инди-сцены — OQJAV, Shortparis, Mgzavrebi, IOWA, Tequillajazzz...

Впрочем, стилистическая грань между композициями из разных «лагерей» весьма условна: каждый подошел к стихам Мандельштама по-своему, но у всех это тонкое, интеллигентное прочтение. Даже у Ильи Лагутенко, не столько поющего, сколько бормочущего в сопровождении пулеметного техно-бита. Да, поэзия Серебряного века для участников проекта — чуждый материал. Но в том-то и прелесть: всем им пришлось искать что-то новое, непривычное для себя. У кого-то получились почти романсы, у кого-то — подобие авторской песни. А финальный трек Оксимирона — и вовсе художественное чтение под инструментальное сопровождение.

Слушайте Сохрани мою речь навсегда — сборник на Яндекс.Музыке

Трансляция недели

Концерт Андрея Коробейникова в «Зарядье»

Несмотря на сохранение жестких ограничений, концертная жизнь в столице продолжается, и некоторые выступления транслируются в прямом эфире. На прошлой неделе таким подарком меломанам стал сольный клавирабенд Андрея Коробейникова. Один из ведущих отечественных пианистов поколения миллениалов, обладатель спецприза конкурса имени Чайковского, выступил в концертном зале «Зарядье» с неординарной программой, объединяющей произведения трех веков. Партита Баха и сложнейшая поздняя Соната № 30 Бетховена — вещи неординарные, но все-таки хорошо известные и часто исполняемые — здесь сочетались с двумя пьесами Мессиана из цикла «20 взглядов на младенца Иисуса» и двумя поздними, экспериментальными сонатами Скрябина (№ 7 «Белая месса» и № 10). И это только «основное меню», а затем последовали еще три биса.

В итоге вместо заявленных 75 минут пианист не сходил со сцены почти два часа. Но дело, конечно, не в количестве сыгранного и даже не в разнообразии, а в изысканности и сдержанной мудрости интерпретации. Несомненный виртуоз, Коробейников избегает внешних эффектов, и даже порывистые романтические бисы у него прозвучали так же мудро и глубоко, как предшествующие философские шедевры.