Лана Дель Рей любит, Деми Ловато ненавидит: песни широкого диапазона

Деми Ловато критикует Трампа, Лана Дель Рей обещает уехать из Лос-Анджелеса, а наследники Тома Петти публикуют неизвестные треки, записанные им для своего сольного альбома. Пока пандемия бьет новые печальные рекорды, музыкальная индустрия работает, не сбавляя оборотов. И пусть концертная жизнь толком не возобновилась, в интернете меломанам раздолье. «Известия» помогут составить плейлист.

Сингл недели

Lana Del Rey — Let Me Love You Like A Woman

После успеха прошлогоднего альбома Norman f...king Rockwell Лана Дель Рей решила ковать железо, пока горячо. Новая пластинка должна была выйти в сентябре, однако пандемия внесла коррективы. Релиз было решено отложить до 7 января 2021-го, а на днях певица выпустила первый сингл. Впечатление он производит противоречивое. Вроде бы слышим фирменный меланхоличный вокал Ланы под фортепианные аккорды и мягкие ударные с деликатными вкраплениями гитар — всё, как мы любим. А уж когда ближе к концу трека голос певицы взлетит вверх, сердце поклонников наверняка затрепещет.

Однако, по сути, трек очень простой, если не сказать примитивный. Бесконечное повторение трех аккордов и одного и того же мелодического оборота создает ощущение, будто это не самостоятельная песня, а лишь растянутая концовка.

Американским критикам тем не менее сингл понравился. Видимо, больше из-за текста, чем из-за музыки. Лана обращается к загадочному возлюбленному, и можно только догадываться, какие отношения их сейчас связывают. Но ради него она даже готова уехать из Лос-Анджелеса — города, с которым ассоциируется всё ее творчество. Может ли не тронуть такое признание?

Клип недели

Demi Lovato — Commander in Chief

Поп-звезды и актеры в США часто демонстрируют свою политическую позицию. И Трампа, за редкими исключениями, сильно не любят. Поэтому нет ничего удивительного, что в предвыборную гонку они включились с азартом. Причем агитируют не то чтобы за Байдена, а прежде всего против нынешнего хозяина Белого дома. Вот и Деми Ловато выпустила песню, обвиняющую главнокомандующего (трек так и называется — Commander in Chief) во всех смертных грехах. Точнее, ни в чем конкретном, но во всем сразу. Певица риторически вопрошает: как ты можешь спокойно дышать?

Куда удачнее и остроумнее, однако, получился клип. В нем на черном фоне артикулируют строки из песни безымянные люди, призванные изображать простых американцев. Среди них — чернокожая девочка, индиец, немая девушка, полная женщина (как же забыть о боди-позитиве!), представительница коренных народов Америки и так далее... Намек понятен: Трамп «виноват» еще и в нетолерантности. И дисс ему кидает не только белая красивая миллионерша из Голливуда, но, дескать, и весь народ. Так ли оно на самом деле — узнаем 3 ноября, в день выборов в США. Но статистика у клипа неплохая: за три дня ролик собрал почти 4 млн просмотров и свыше 260 тыс. лайков.

Альбом недели

Tom Petty — Wildflowers & All The Rest

В 1994 году звезда кантри-рока Том Петти, фронтмен группы Tom Petty and the Heartbreakers, выпустил альбом Wildflowers — второй в своей сольной карьере и со временем ставший настоящей классикой стиля.

В процессе работы над записью музыкант создал 25 треков общей продолжительностью около двух часов, но представители лейбла убедили его ограничиться 15. Возможно, на тот момент решение было правильным. В таком виде запись действительно выстрелила и стала мультиплатиновой, добравшись до 8-й позиции чарта Billboard 200.

Тому Петти, однако, не давали покоя нереализованные песни. Какие-то из них он выпускал в составе других работ, но с середины 2010-х артист неоднократно высказывал идею о переиздании ставшего уже культовым альбома в расширенном двухдисковом варианте, а потом и съездить в турне, где сыграть все композиции в оригинальной последовательности. Увы, при жизни он не успел выполнить задуманное, и его семья взялась воплотить эту мечту.

Релиз получил название Wildflowers & All The Rest («Wildflowers и всё оставшееся»). Четырехдисковое deluxe-издание помимо первоначальных 15 треков в ремастированных версиях 2014 года включает те самые 10 отвергнутых (пять из них публике прежде не были известны), а также 15 домашних демо-записей и 14 концертных номеров. И, надо признать, всё это не просто дополнение к прекрасному альбому, но и самодостаточный материал, ничем не хуже того, который был выпущен в 1994-м.

Трансляция недели

Концерт лауреатов премии «Органист года»

В то время как поп- и рок-концерты бесконечно переносят на новые даты, академическая музыкальная индустрия восполняет нехватку событий. Так, на днях были подведены итоги Первой всероссийской премии «Органист года», учрежденной Фондом развития творческих инициатив, Российским музыкальным союзом и журналом «Музыкальная жизнь». Вручение и концерт победителей прошли в Кафедральном соборе Калининграда. А прямая трансляция (запись доступна на YouTube) позволила услышать лучших исполнителей на «короле инструментов» всем желающим.

И хотя дистанционный формат, конечно, не передает всего богатства звучания и нюансов интерпретации, но зато вполне позволяет оценить стилевой диапазон современного органного репертуара: от ставшей уже символической для подобных вечеров Токкаты ре-минор Баха, сыгранной профессором Московской консерватории и соорганизатором конкурса Евгенией Кривицкой, до импровизаций и сочинений современных авторов в их же исполнении. Из последних отметим Токкату для педали соло Тимура Халиуллина, задействующую лишь ноги музыканта, и красочную виртуозную «Симфонию для органа» Дениса Писаревского. Оба они — лауреаты премии (наряду с Даниэлем Зарецким и Ладой Лабзиной).

К слову, 20 октября победителей можно будет услышать и в Москве — на гала-концерте в Большом зале консерватории.