Прекрасное недалеко: AC/DC возвращаются, Linkin Park открывают архивы

После музыкального изобилия прошлой недели наступило затишье: действительно громких релизов в последние дни не было. Впрочем, меломанам все равно есть чем поживиться. Прежде всего это сингл вернувшихся после шестилетней паузы AC/DC и переиздание дебютного альбома Linkin Park с кучей раритетов, а также трансляции концертов из Третьяковской галереи. «Известия» выбрали самое интересное в музыкальном интернете.

Альбом недели

Linkin Park “Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition”

В октябре 2000 года вышел один из главных альбомов «нулевых» — дебютный лонгплей Linkin Park “Hybrid Theory”. 20 лет спустя группа переиздала его в роскошном боксе, включающем пять CD, три DVD и три виниловые пластинки. Цифровая версия полной аудиопрограммы дисков представлена и на стриминговых платформах. Помимо самого альбома и первого сборника ремиксов Reanimation комплект включает подборку би-сайдов и концертных записей, LPU Rarities (18 треков, ранее распространявшихся только среди членов официального фан-клуба группы — LP Underground) и, главное, «Забытые демо» (12 прежде неизданных песен).

Строго говоря, только две из них действительно совершенно новые — это Dialate и Could Have Been. Что интересно, обе более чем достойные, причем на первой звучит вокал Марка Уэйкфилда, который был фронтменом группы еще до того, как она стала называться Linkin Park. Но и остальные номера «Забытых демо» поклонникам будет любопытно послушать. Их звучание по понятным причинам сыровато, однако в этом своя прелесть.

Сингл недели

AC/DC “Shot in the Dark”

Австралийские хеви-металлисты AC/DC не выпускали новых альбомов с 2014 года, так что анонс будущего лонглпея Power Up, сопровожденный синглом Shot in the Dark, — долгожданный подарок для фанатов стиля. По звучанию это скорее утяжеленный рок-н-ролл, нежели металл, да еще и с сильным ретропривкусом — мы будто возвращаемся в 1970-е, когда группа только начинала свой путь. Зато фирменный вокал Брайана Джонсона, не покидающий верхний регистр, не дает возможности усомниться, что это действительно AC/DC и они до сих пор в отличной форме.

Пожалуй, здесь нет ничего от дня сегодняшнего — ни единой попытки осовременить звучание, затронуть актуальные темы, понравиться тем, кто не застал прошлый век в сознательном возрасте… Что ж, быть может, в этом и прелесть. Годы идут, Брайан Джонсон на днях отметил 73-й день рождения, а музыка AC/DC и их логотип в виде стилизованной молнии остаются такими же. Ценное постоянство в наше непостоянное время.

Клип недели

HAIM “Man From The Magazine”

Американская рок-группа HAIM, основанная тремя сестрами Хайм и экс-участником Wires on Fire Дэшем Хаттоном, у нас известна не особо. Но в США успех у нее впечатляющий. Последний лонгплей HAIM, выпущенный в июне этого года, добрался до первой позиции чарта Billboard сразу в двух категориях — Top Alternative Album и Top Rock Album. А их основным клипмейкером стал Пол Томас Андерсон — создатель «Магнолии», «Нефти» и «Ночей в стиле буги». Вот и новое видео HAIM срежиссировал он же, причем снят ролик там, где и обложка альбома: за прилавком продовольственного магазина.

В кадре — только средняя сестра Даниэль Хайм. Она изображает продавщицу, явно подуставшую и раздраженную от потока покупателей. Обслуживая одного за другим и выполняя механические действия, девушка поет под скромное акустическое сопровождение отповедь бестактным мужчинам и вспоминает перенесенные от них обиды.

Феминистическое содержание текста у Пола Томаса Андерсона отражено без лишней плакатности. Клиенты здесь не делают продавщице ничего плохого, однако явное противопоставление участников диалога передает то напряжение, которое заложено в треке.

Трансляция недели

Концерт открытия «Т Фестиваля»

Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, концертная жизнь в столице не сбавляет оборотов. Так, в Третьяковской галерее стартовал ставший уже традиционным «Т Фестиваль», на котором в окружении шедевров живописи звучат произведения классической музыки в образцовых интерпретациях. На многие вечера билеты уже распроданы — мест, естественно, вдвое меньше обычного из-за необходимости соблюдения социальной дистанции. Однако все выступления можно посмотреть в прямой трансляции или в записи бесплатно.

Честь открывать цикл выпала коллективу Филиппа Чижевского Questa Musica. И, надо признать, выбор организаторов «Т Фестиваля» оказался удачным. Один из самых ярких российских дирижеров молодого поколения, Чижевский виртуозно балансирует между старинной и современной музыкой, и в новой программе это наглядно продемонстрировано. После не самой известной 12-й симфонии Гайдна ансамбль сыграл Базельский концерт Стравинского — неоклассицистское произведение, соединяющее прозрачность и стройность мелодики XVIII столетия с приперченной гармонией и ритмическими фокусами века XX.

Но главный подарок меломанам — финальный номер вечера: «Народные песни» Лучано Берио (солистка — Светлана Касьян). Самое доступное произведение великого новатора в общем-то тоже соединяет эпохи, а еще нации, поскольку в основе здесь реальные напевы разных народов. Но простота первоосновы не отменяет изысканности обработки, и Чижевский акцентирует неожиданные тембровые решения и все те элементы музыкальной ткани, которые напоминают об авангардной сущности творчества Берио.