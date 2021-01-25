Билли и Стэнли: привет из прошлого, напоминание из настоящего

Неизвестная прежде песня для «Космической одиссеи» Кубрика, испаноязычный дуэт Билли Айлиш и Розалии, цикл бесплатных видеоконцертов Парижской филармонии. На этой неделе что ни релиз, то сюрприз. И хотя самыми обсуждаемыми стали отнюдь не перечисленные записи, а выступления Леди Гаги, Дженнифер Лопес и Кэти Перри на инаугурации Джо Байдена, о них немало сказано и без того. Мы же решили рассказать о тех премьерах, которые заслуживают внимания без всякой политической подоплеки.

Клип недели

Billie Eilish & Rosalia Lo Vas A Olvidarс

Похоже, тренд на испаноязычные песни разгорается в США с новой силой. Всего неделю назад мы писали о новом клипе Селены Гомес De Una Vez (кстати, у него уже 42 млн просмотров), а теперь латиноамериканскую аудиторию решила привлечь и Билли Айлиш. Она мало того, что спела по-испански, так еще и взяла себе в напарницы каталонскую звезду Розалию. Их совместный трек Lo Vas A Olvidar («Ты это забудешь») для сериала «Эйфория» звучит очень эффектно: мрачноватый лиризм, изысканный, отнюдь не прямолинейный оттенок испанской музыки, какая-то глубинная танцевальность. Можно вспомнить творчество певицы и продюсера Arca, работавшей ранее с Розалией. Куда меньше это похоже на привычный репертуар Билли Айлиш, но ее моментально узнаваемый голос и манера исполнения вносят немалую долю обаяния.

Впрочем, помимо музыкальной стороны здесь еще и крайне интересна визуальная составляющая. В кадре — только сами певицы, танцующие на чем-то вроде вулканического песка. Исключительно за счет света и монтажа режиссер Набиль Эльдеркин создает красивейшее, пульсирующее в такт музыке изображение. Аскетизм постановочного решения прекрасно соответствует минималистичным битам, и это как раз тот случай, когда музыка и картинка органично сливаются в одно целое.

Сингл недели

Mike Kaplan & Naomi Gardner 2001: A Garden of Personal Mirrors

Удивительный раритет на днях подарил нам британский лейбл Wave Theory Records. Это сингл 2001: A Garden of Personal Mirrors, написанный для фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», но отвергнутый режиссером и потому долгие годы неизвестный.

История такова. В 1968 году Кубрик познакомился на студии MGM с рекламщиком Майком Капланом, который должен был заняться продвижением «Космической одиссеи», и предложил ему сочинить песню для картины, поскольку слышал, что тот занимался музыкой. Вместе с фолк-певицей Наоми Гарднер Каплан записал черновой вариант композиции (голос плюс фортепиано) и показал Кубрику. Но тот решил все-таки не вставлять песню в фильм, хотя и позитивно оценил работу композитора как таковую. Теперь же трек издан, и для слушателей это не только возможность погрузиться в атмосферу тех лет, пропитанную всеобщей влюбленностью в космос, но и еще одна подсказка, в чем феномен кубриковского шедевра.

Слушайте 2001: A Garden of Personal Mirrors — Mike Kaplan на Яндекс.Музыке

Как известно, режиссер тогда отверг не только вокальную композицию, но и симфонический саундтрек маститого голливудского кинокомпозитора Алекса Норта, в итоге остановившись на фрагментах из классики и авангардной музыки. Хотя и Норт неплохо потрудился, и Каплан сделал, как мы теперь можем убедиться, вполне симпатичную, творческую вещь. Но и то и другое — слишком «человеческая» музыка, вдобавок привязанная к своему времени. Тогда как Кубрик делал фильм о «надчеловеческом», о вечности.

Альбом недели

Константин Емельянов исполняет Чайковского

Один из самых ярких российских пианистов нового поколения Константин Емельянов записал дебютный сольный альбом на лейбле «Мелодия». Программа диска целиком составлена из произведений Чайковского, именем которого названа и alma mater музыканта — Московская консерватория, и конкурс, принесший ему международную известность (в 2019 году Емельянов стал лауреатом III степени). Впрочем, стоит ли в этом искать какую-то сверхидею или концепцию — вопрос открытый. А вот что здесь несомненно, так это смелость исполнителя. Открывается альбом «Временами года», которые до Емельянова записывали сотни пианистов и наверняка запишут еще сотни после. Из заочного соревнования с великими предшественниками Емельянов выходит не победителем, но и не проигравшим. Его интерпретация сдержанна, интеллигентна, точна, хотя и лишена ярко выраженной индивидуальности.

С суперхитом соседствуют куда менее известные две пьесы из опуса 72 — последнего фортепианного цикла Петра Ильича, ноктюрн из раннего опуса 19, но главное — настоящий раритет: переложение Самуила Фейнберга III части Шестой симфонии. И здесь уже нужна храбрость иного рода — это в высшей степени виртуозная вещь, где стремительный каскад аккордов и подголосков не должен затмевать основные мелодические линии. В том, что у Емельянова всё в порядке с техникой, сомневаться не приходилось и раньше, теперь же он снова это доказывает.

Слушайте Константин Емельянов исполняет Чайковского — Константин Емельянов на Яндекс.Музыке

Что ж, еще одной хорошей записью фортепианного Чайковского стало больше. Ну а вживую оценить игру Емельянова можно будет совсем скоро — 27 января на концерте-презентации в Большом зале консерватории.

Трансляция недели

Вторая Биеннале Пьера Булеза

Парижская филармония в разгар культурного локдауна не прекращает онлайн-деятельность и едва ли не каждый день устраивает бесплатные прямые трансляции концертов. Эта неделя прошла под знаком Пьера Булеза — ключевой фигуры французской музыки XX века, лидера послевоенного авангарда. В рамках Второй биеннале его имени прошло уже пять концертов, на двух из которых звучала только музыка самого Булеза (для одного и двух фортепиано), а на трех других — оркестровые, ансамблевые и вокальные сочинения мэтра (Cummings ist der Dichter, Messagesquisse, Initiale, Le Soleil des eaux) в окружении произведений иных авторов: в диапазоне от Палестрины до Мессиана и композиторов наших дней.

Исполнителями выступили пианисты, сотрудничавшие с Булезом, — Пьер-Лоран Эмар, Флоран Боффар, Димитри Вассиласкис и Хидеки Нагано, а также Парижский оркестр, вокальный ансамбль Métaboles и, конечно, булезовский Ensemble InterContemporain. Так что все интерпретации — образцовые, максимально приближенные к авторскому видению. Стоит отметить и видеосъемку, особенно в фортепианных концертах: камера нон-стоп снимает руки музыкантов сверху, и наблюдать за этим порханием пальцев по клавиатуре — отдельное удовольствие.