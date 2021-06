От «Улыбки»: зачем Radiohead и Моби переизобретают себя

Участники Radiohead собрали новую группу, Антон Корбейн снял клип с русским танцовщиком, а Моби перешел в стан академических музыкантов. Звезды не перестают нас удивлять, но на этой неделе сюрпризов художественных было больше, чем коммерческих. Впрочем, и без последних не обошлось. «Известия» собрали актуальный плей-лист.

Сингл недели

BTS Butter

Самый популярный в мире бойз-бэнд — южнокорейский BTS — опубликовал очередную англоязычную песню Butter и уже побил с ней несколько рекордов. В момент премьеры клипа на YouTube его одновременно смотрело 3,9 млн, а за 24 часа с момента релиза ролик набрал более 108 млн показов. Наконец, на Spotify его прослушали за тот же срок 11 млн раз.

Неделю спустя BTS выпустили на цифровых сервисах трехтрековый макси-сингл Butter: помимо оригинальной версии композиции там представлен еще ремикс и инструментальная версия. Причем ремикс удостоился отдельного клипа — и его тоже уже посмотрели миллионы.

Что же касается музыкальной составляющей, Butter — беззаботный танцевальный поп с привкусом фанка и рэп-сегментами. Пожалуй, по мелодической запоминаемости он уступает предыдущему англоязычному хиту BTS — Dynamite. И если там было специфическое ретрообаяние (закос под диско) и яркий мотивчик, здесь — только эффектная аранжировка. Ремикс, кстати, отличается не особо сильно: электронная «обертка» иная, суть — та же. Но, очевидно, градус любви поклонников к BTS таков, что любой продукт от «великолепной семерки» идет на ура.

Слушайте Butter — BTS на Яндекс.Музыке

Клип недели

Sergei Polunin x Anton Corbijn

Клипмейкер и фотограф Антон Корбейн известен в первую очередь сотрудничеством с Depeche Mode и U2 — для них он стал фактически соавтором, определил весь визуальный стиль коллективов, начиная от обложек альбомов и заканчивая оформлением турне. Теперь у Корбейна новый герой: российский танцовщик Сергей Полунин. Режиссер создал документально-музыкальный фильм про Полунина DANCER II, в кинотеатрах картина появится в следующем году, а пока решили выпустить фрагмент из нее. В клипе наш соотечественник танцует под песню Depeche Mode In Your Room на берегу моря, на вмонтированном в песок черном квадрате сцены. И при всей простоте концепции это завораживающее зрелище.

Полунин, конечно, чисто корбейновский персонаж, с рокерской харизмой и внутренним надломом. Ну а когда он снимает развевающийся черный плащ и обнажает худой торс со множеством татуировок, то и вовсе кажется братом-близнецом Дэйва Гаана. Потому голос фронтмена DM, звучащий закадрово, здесь столь органичен. Налицо, конечно, и фирменная цветовая гамма Корбейна — краски будто выцветшие, но выглядит это в высшей степени стильно и выразительно.

Ну а «вишенка на торте» — финальный кадр с лампочкой, отсылающий к оригинальному клипу DM 1994 года, снятому тем же Корбейном.

Альбом недели

Moby Reprise

Музыкальный термин «реприза» означает повторение ранее прозвучавшего материала. Отсюда и название новой пластики Моби. 14 треков — это 14 старых песен знаменитого электронщика, полностью переосмысленных и перезаписанных вместе с оркестром и приглашенными музыкантами, в том числе академическими. Так, композицию God Moving Over the Face of the Waters играет пианист Викингур Олаффсон, восходящая звезда и артист авторитетного классического лейбла Deutsche Grammophon. Кстати, на этой же фирме и вышел Reprise, что само по себе необычно: DG, где записывались Герберт фон Караян, Пьер Булез и прочие мэтры, крайне редко сотрудничает с представителями легкой музыки.

Творчество Моби, очевидно, сочли достойным такого соседства, и хотя всё равно есть некая искусственность в том, что простейшие гармонии вдруг оплетаются оркестровыми кружевами, нельзя не признать: слушать это как минимум любопытно. Оцените, например, аранжировку Why Does My Heart Feel So Bad с живым фортепиано и проникновенными струнными. Но и вокал примечателен: Моби собрал в студии мастеров госпела, блюза, соула, может, и не самых звездных, но прекрасно чувствующих его музыку.

Слушайте Reprise — Moby на Яндекс.Музыке

Трансляция недели

The Smile на Glastonbury 2021

Настоящей сенсацией стало получасовое выступление новой группы The Smile («Улыбка») на онлайн-фестивале Glastonbury 2021. Участники трио — Том Йорк и Джонни Гринвуд из Radiohead, а также ударник Sons of Kemet Том Скиннер. Продюсер — радиохедовский же Найджел Годрич. Таким образом, это практически реинкарнация Radiohead, но с еще более экспериментальной, нервной музыкой. Если, конечно, судить по восьми прозвучавшим песням, одна из которых — невыпущенная композиция «радиоголов» Skating on the Surface, к слову, самый мелодичный номер этой далеко не «улыбчивой» программы.

Заметим, ночное выступление еще и очень любопытно снято: широкоэкранная неоновая картинка из какого-то загадочного помещения чередуется с нарочито низкокачественными монохромными кадрами, будто взятыми с камер наблюдения и со старых видеокассет.

В целом, это, конечно, роскошный подарок всем поклонникам Radiohead, притом нежданный: трансляция на сайте Glastonbury была анонсирована день в день, без заблаговременных предупреждений. Но несколько дней спустя запись, разумеется, разошлась по Сети, так что при желании найти ее не составит труда.