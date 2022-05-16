Танцуй, пока молодая: дэнс-лихорадка Флоренс Уэлч и мантры Тома Йорка

Флоренс Уэлч отправляется в Средневековье, Кендрик Ламар признается в изменах невесте, а Том Йорк представляет реинкарнацию Radiohead. Неделя оказалась щедра на важные альбомы, поэтому на этот раз мы обошлись вовсе без синглов и клипов. Впрочем, как всегда, отдельные яркие композиции вы найдете в нашем плейлисте. И на них стоит потратить время, ведь «Известия» плохого не посоветуют.

The Smile — A Light for Attracting Attention

Вот наконец настал тот день, когда на стримингах, включая российские, появился долгожданный дебютный альбом группы The Smile, созданной участниками Radiohead Томом Йорком и Джонни Гринвудом. Путь от концертного дебюта на фестивале Glastonbury и до студийного лонгплея занял почти год. Хотя, скорее всего, весь материал был готов сильно заранее, просто музыканты решили постепенно раскрывать карты, публикуя по одному синглу каждые несколько недель. Как следствие, из 13 треков диска шесть мы уже могли оценить (очень высоко!) ранее. Однако вторая половина оказалась ничуть не менее интересной.

Если синглы были в основном подвижными и нервно-ритмичными, то опубликованные на днях композиции преимущественно меланхоличные, если не сказать медитативные. И их красота пленяет. Баллады сделаны в лучших традициях Radiohead, да и могло ли быть иначе при таких авторах и продюсере — постоянном соратнике «радиоголов» Найджеле Годриче? Собственно, A Light for Attracting Attention не без оснований называют десятым альбомом Radiohead. Остается только гадать, почему Том и Джонни не выпустили его под основным брендом. Одно можно сказать наверняка: это точно не тот случай, когда в сайд-проект отдают материал, не дотягивающий до привычного уровня или же чересчур экспериментальный. Пластинка The Smile звучит естественным продолжением A Moon Shaped Pool, одного из любимых альбомов у поклонников Radiohead, а о большем мы и не мечтали.

Kendrick Lamar — Mr. Morale & The Big Steppers

Если в прошлом году ценители хип-хопа ждали в первую очередь альбома Donda Канье Уэста, а в итоге получили амбициозную исповедь (или проповедь?) почти на полтора часа, то в 2022-м ситуация практически повторилась с Кендриком Ламаром. Главный рэпер Западного побережья пять лет не выпускал новых лонгплеев, как вдруг разродился сразу двойным диском. И, как у Канье, в фокусе здесь личная жизнь и психологические проблемы артиста. Да-да, Ламар тоже расстался со своей возлюбленной, хотя релиз пластинки практически совпал с радостным событием — рождением ребенка. Как можно понять из текстов песен, Кендрик изменял беременной невесте, а истоки своей секс-зависимости он вполне по-фрейдовски видит в собственном детстве.

Но, конечно, Mr. Morale & The Big Steppers интересен не только «желтыми» рифмами с Йе. Подобно Donda, это невероятно свободная, смелая работа, где соединяются множество стилей, а каждый трек оказывается экспериментом. Например, Кендрик кладет на музыку ссору с девушкой: дуэтный поток проклятий, изобилующий f-word и n-word, парадоксально вливается в меланхоличный фортепианный аккомпанемент. Ну кто еще на такое способен? Кстати, в альбоме вообще много рояльных партий — не самый типичный выбор для рэпера. Но аналогично Уэсту Ламар не знает границ ни в чем.

Florence + The Machine — Dance Fever

Название нового альбома группы Флоренс Уэлч «Танцевальная лихорадка» отсылает к загадочному средневековому феномену: в 1518 году в Страсбурге четыре сотни человек (преимущественно женщин) несколько дней танцевали на площади до изнеможения, а то и до смерти. Логично было предположить, что пластинка будет наполнена исступленными ритмами, тем более подобная почти шаманская экзальтация весьма свойственна Флоренс. Ее фирменный прием — когда от начала композиции и до самого конца звучание постепенно разрастается, а артистка входит в раж. Здесь действительно есть подобные треки, например Choreomania (заглавие, как несложно заметить, синонимично титульному словосочетанию диска). Но музыкантское чутье Уэлч ведет ее от прямолинейных концепций к эмоциональному и стилевому разнообразию. Поэтому умиротворенных возвышенных номеров здесь ничуть не меньше, чем зажигательных и безбашенных. Особенно чувствуется это в конце альбома, где после красивейшей дискотечной My Love, пожалуй одного из лучших синглов с Dance Fever, звучат подряд три композиции с сильным акустическим началом.

Закрытие фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…»

На прошлой неделе в Большом зале Консерватории завершился ставший уже традиционным фестиваль к 9 Мая. Хотя сама тематика здесь располагает к определенному, как правило предсказуемому, репертуарному выбору, не претендующему на открытия, организаторы подошли к формированию программы нешаблонно. Скажем больше: «хитов» типа Седьмой симфонии Шостаковича здесь не было. Разве что Пятая Прокофьева. Зато состоялась мировая премьера «Военной кантаты» Давида Кривицкого, ни разу не звучавшей при жизни автора. Как теперь понятно, забвение опуса было совершенно незаслуженным: масштабное симфоническое полотно с участием тенора и хора «абсорбирует» достижения музыкального языка XX века и в то же время пленяет ярким мелодическим началом что в вокальных партиях, что в инструментальных соло.

Но и окружение у «Военной кантаты» было необычным: Национальный симфонический оркестр республики Башкортостан под управлением Дмитрия Крюкова исполнил поэму «Салават» башкирского классика Загира Исмагилова, Симфонию для хора с оркестром DIXI Гии Канчели и уже упомянутый сотый опус Прокофьева.

Плейлист недели

Наша очередная подборка новых треков, представленных на отечественных стримингах, открывается двумя гипнотическими подвижными композициями с пластинок The Smile и Florence + The Machine, фигурирующих в обзоре, а следом идут экспериментальная электроника TSVI, необычный рок Дэвида Морби, харизматичное кантри Скотта Стивенса и «на закуску» фортепианный кроссовер японца Коки Накано, главная прелесть которого — изысканная инкрустация акустического звучания синтезированными шумами.