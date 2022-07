Спасти рядовую музыку: Спилберг снял клип, Билли Айлиш взяла гитару

Билли Айлиш спела под гитару, Стивен Спилберг стал клипмейкером, а Джек Уайт отказался от гаражного рока. Музыкальные новинки недели — сплошь эксперименты. Звезды увлеченно пробуют себя в новых стилях и форматах работы. «Известия» разобрались, что из этого получилось.

FKA twigs — Killer

Одна из главных R’n’B звезд нового поколения FKA twigs всего полгода назад выпустила микстейп Caprisongs, включавший дуэт с The Weeknd, однако уже успела записать новый сингл — и по всем признакам это настоящий хит. Да, поначалу кажется, что мы слышим Ариану Гранде, но недостаток индивидуальности куплета FKA twigs компенсирует прочно застревающим в памяти припевом и виртуозным продюсированием: трек попросту интересно слушать. А благодаря работе клипмейкера Йоанна Лемуана (Woodkid) и хореографическим данным самой twigs — еще и смотреть.

Видео получилось провокационным: сольный танец певицы, равно как и ее бессловесный дуэт с актером Ароном Пипером, выглядит предельно эротично. И будь ее тело менее пластичным — пожалуй, даже пошло. Однако в исполнении FKA twigs самые откровенные движения воспринимаются как произведение искусства.

Billie Eilish — Guitar Songs

Внезапно, без всякого анонса Билли Айлиш выпустила новый сингл, да еще двойной — из двух песен (впрочем, в старые добрые времена это как раз было нормой; второй трек, помещенный на обратной стороне семидюймовой пластинки, назывался би-сайдом). Как видно из названия, композиции объединяет акустическое гитарное сопровождение, разве что с минимальными, очень деликатными дополнениями электроники и ритм-секции. Ну и всё это нежная, исповедальная лирика. В TV Билли опять страдает по разрыву с неназванным возлюбленным, а в The 30th переживает из-за автомобильной аварии, случившейся с ее близким.

Что ж, у Билли и Финнеаса получились, как всегда, красивые, проникновенные песни, которые отлично впишутся в концертный репертуар певицы — она сейчас как раз в туре в поддержку альбома Happier Than Ever. Проблема только в одном: если заменить моментально узнаваемый вокал, от индивидуальности номеров ничего не останется. По сути, это стандартные баллады, коих у каждой поп-звезды вагон и маленькая тележка. И в отличие от действительно ярких медляков типа Ocean Eyes или My Future они не запоминаются, не цепляют. Но Билли уже достигла такого статуса, при котором не грех и проходной материал себе позволить разок-другой.

Marcus Mumford — Cannibal

Одна из главных сенсаций недели — дебют Стивена Спилберга в качестве клипмейкера. Прославленный режиссер снял видеоролик на новый сингл основателя группы Mumford & Sons Маркуса Мамфорда. И, конечно, от создателя «Парка юрского периода» и «Спасти рядового Райана» мы ожидали блокбастерный размах, виртуозное техническое воплощение и обилие спецэффектов, а также увлекательную историю. Но всего этого здесь как раз таки нет.

Клип снят одним кадром на смартфон. Причем оператором выступил сам Спилберг, сидевший в кресле с колесиками, на котором его катала супруга Кейт Кэпшоу. Ну а единственной локацией оказался школьный спортзал, где на импровизированной сцене играет и поет Мамфорд. Камера поначалу рассматривает его вблизи, затем следует эффектный отъезд, после чего — приближение и новая порция крупных планов лица артиста.

Отсутствие сюжета, минимальный бюджет (предполагаем, что в спортзал Спилберга и Мамфорда пустили без всяких денег) и нарочитое несовершенство воплощения — мэтр, похоже, обошелся даже без стедикама — в ином случае вызвали бы лишь скептическую ухмылку. Но при таком авторстве говорить о халтуре не приходится. Очевидно, такова была концепция. А уж как ее понимать — каждый решит сам.

Jack White — Entering Heaven Alive

Основатель The White Stripes Джек Уайт выпускает уже второй лонгплей за год. И это вовсе не сиквел Fear of the Dawn (освежите в памяти наш обзор), а музыка совершенно иного плана. Из инструментов здесь доминирует акустическая гитара, которая нередко в одиночку выполняет функцию аккомпанемента — например, в сингле Love is Selfish. Порой к ней присоединяется старомодная ритм-секция и даже фортепиано, а кое-где даже электрогитара или Hammond organ, но в целом саунд имеет отчетливый привкус ретро. Причем, как правило, не 1980-х, а гораздо более раннего периода.

Queen of the Bees переносит нас в какой-нибудь ресторанчик на американском Юге, а в Please God, Don't Tell Anyone черты кантри и госпела становятся совсем уж явными. При этом привычного для Уайта гаражного рока на пластинке нет вовсе. Перед нами — альбом-эксперимент и в то же время максимально традиционная запись, если под традициями понимать не стиль The White Stripes, а куда более широкое наследие американской музыки. Что ж, не самый плохой вариант.

Плейлист недели