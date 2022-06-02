Реклама
Прямой эфир
Мир
Силы ДНР подавили контрнаступление украинских войск в районе Авдеевки
Экономика
Банки РФ заявили о начале продаж наличных долларов и евро
Интернет
В Роскомнадзоре признали блокировку VPN-сервисов в России
Общество
В Кремле заявили об отсутствии планов закрывать «окно в Европу»
Экономика
Минфин рассмотрит претензии к выплате процентов по евробондам на сумму $1,9 млн
Мир
В Верховной раде не исключили удары по территории России американскими ракетами
Армия
Российская авиация сбила украинский самолет Су-25
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении сотен иностранных наемников на Украине
Общество
В трех регионах России запустят систему распознавания силуэтов
Армия
Силы РФ и ДНР отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое
Мир
ВОЗ связала вспышку оспы обезьян с изменением климата

Шакира рассталась с футболистом «Барселоны» Пике из-за его измен

Певица Шакира рассталась с футболистом «Барселоны» Жераром Пике из-за его измен
0
Фото: Global Look Press/imago-images/Antoine Couvercelle
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Колумбийская певица Шакира рассталась с защитником каталонского футбольного клуба «Барселона» Жераром Пике из-за измен спортсмена. Об этом 2 июня сообщает газета El Periodico.

Отмечается, что в последнее время игрок часто посещал ночные клубы. Репортеры замечали испанца, выходившего из заведений поздней ночью, несмотря на утренние тренировки.

По информации источника издания, после расставания Пике переехал в свою старую квартиру, где сейчас живет один.

Пике и Шакира состояли в отношениях с 2011 года, но не оформляли брак официально. Они познакомились на чемпионате мира по футболу в ЮАР. Тогда певица снимала клип на песню Waka Waka, которая была гимном чемпионата, а футболист принимал участие в съемках. У пары двое детей — оба мальчики, пишет «Спорт-Экспресс».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022