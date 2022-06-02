Шакира рассталась с футболистом «Барселоны» Пике из-за его измен

Колумбийская певица Шакира рассталась с защитником каталонского футбольного клуба «Барселона» Жераром Пике из-за измен спортсмена. Об этом 2 июня сообщает газета El Periodico.

Отмечается, что в последнее время игрок часто посещал ночные клубы. Репортеры замечали испанца, выходившего из заведений поздней ночью, несмотря на утренние тренировки.

По информации источника издания, после расставания Пике переехал в свою старую квартиру, где сейчас живет один.

Пике и Шакира состояли в отношениях с 2011 года, но не оформляли брак официально. Они познакомились на чемпионате мира по футболу в ЮАР. Тогда певица снимала клип на песню Waka Waka, которая была гимном чемпионата, а футболист принимал участие в съемках. У пары двое детей — оба мальчики, пишет «Спорт-Экспресс».