Платежи по ипотеке в городах России выросли вдвое без господдержки

Ежемесячные платежи по ипотеке без господдержки вырастут более чем в вдвое. Эксперты по ипотеке федеральной компании «Этажи» подсчитали, сколько будут платить россияне за ипотеку по рыночной ставке в крупнейших городах России при существующих средней стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья и стандартной ставке по ипотеке, которая составляет 18%.

«Никакого решения относительно ипотеки с господдержкой так и не было озвучено, и фактически с 1 июля на первичном рынке действуют рыночные ипотечные ставки плюс различного рода механизмы по их возможному снижению, за счет уплаты комиссии банку, выдачи кредита траншами, рассрочки или сниженной процентной ставки на начальном этапе кредитования», ― рассказала «Известиям» исполнительный директор «Этажей» Регина Дыдалина.

Эксперты посчитали, как изменятся ежемесячные платежи по ипотеке за однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м в городах-миллионниках, если оформлять кредит без господдержки по рыночной ставке 18% на 30 лет с первоначальным взносом 30%. Для расчета была взята средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в июле 2024 года.

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в России к июлю 2024 года достигла 132 350 рублей. Если приобретать однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м, по рыночной ставке платеж по ипотеке составит 48 668 рублей вместо 23 793 рублей, который был по ипотеке с господдержкой.

При аналогичных условиях ежемесячный платеж по ипотеке в Москве вырастет со 106 565 рублей до 288 611 рублей, в Санкт-Петербурге ― с 36 903 рублей до 75 796 рублей, в Нижнем Новгороде ― с 34 723 рублей до 71 318 рублей, в Казани ― с 31 862 рублей до 65 441 рубля, в Уфе ― с 30 620 рублей до 62 892 рублей, в Краснодаре ― с 27 976 рублей до 57 461 рубля, в Екатеринбурге ― с 25 220 рублей до 51 800 рублей, в Новосибирске ― с 25 216 рублей до 51 792 рублей, в Перми ― с 24 442 рублей до 50 203 рублей, в Красноярске ― с 24 067 рублей до 49 431 рубля, в Ростове-на-Дону ― с 23 660 рублей до 48 595 рублей, в Омске ― с 23 330 рублей до 47 918 рублей, в Самаре ― с 22 420 рублей до 46 048 рублей, в Воронеже ― с 21550 рублей до 44 262 рублей, в Челябинске ― с 20 112 рублей до 41 308 рублей, в Волгограде ― с 18 248 рублей до 37 479 рублей.

«Естественно, что такой двукратный рост размера ежемесячных платежей снизит как одобряемость по таким кредитам, так и спрос на первичном рынке. Резко актуальными становятся различные механизмы снижения долговой нагрузки, которые уже сейчас запускают застройщики и банки, плюс покупатели начнут активнее смотреть вторичную недвижимость из-за сокращения разницы в ставках и существующего там дисконта, а также загородное жилье из-за более дешевой цены квадратного метра. Часть же нуждающихся в жилье предпочтет снять временное жилье, что может отразиться на сокращении его доступности в перспективе ближайших двух–трех месяцев», ― отметила Дыдалина.

С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека с господдержкой под 8% годовых, запущенная весной 2020 года. Причин для отмены льготной программы несколько: значительный рост ключевой ставки и, как следствие, большая разница между льготной и ключевой ставкой, которую необходимо покрывать из бюджетных средств.

Однако льготные программы на российском рынке всё же останутся, например, семейная ипотека под 6% годовых. Она претерпит некоторые изменения: ставка под 6% останется для семей с детьми в возрасте до шести лет.