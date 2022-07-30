Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол в Лондоне изъявил желание стать свидетелем беседы Трасс и Путина
Мир
Пентагон сообщил о закупках ЗРК NАSAMS для Украины
Общество
Синоптики спрогнозировали до 25 градусов тепла в Москве и области 30 июля
Мир
В США вновь подтвердили намерение Байдена переизбираться в 2024 году
Мир
Госдеп опроверг намерение Блинкена запросить встречу с Лавровым в Камбодже
Мир
CNN сообщил о требовании Россией у США еще одного заключенного к обмену
Общество
Спасатели вызволили застрявшую под капотом авто из-за кошки таксу
Общество
Руководство сгоревшего хостела Москвы задержано
Мир
Экс-президент Молдавии Додон опроверг запрет на общение с прессой
Общество
Останкинская телебашня сменила цвет по случаю Международного дня тигра
Экономика
Forbes рассказал о подготовке ЦБ РФ к отмене биржевых торгов долларом и евро
Общество
Правительство выделит на выплату пенсий 200 млрд рублей

Восемь лет тюрьмы и €23 млн штрафа для Шакиры потребовала прокуратура Испании

0
Фото: Global Look Press/sebwes Images/Sebastian Wesemann
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Испании запросила для колумбийской певицы Шакиры восемь лет и два месяца тюремного заключения, а также штраф более €23 млн по делу о неуплате налогов в стране. Об этом 29 июля сообщает El País.

Вчера, сегодня, послезавтра: «Мумий Тролль» и Шакира дают бой времени
Главные музыкальные новинки недели

Представители артистки пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее, 27 июля, El Pais сообщило, что певица отклонила сделку с испанской прокуратурой по делу о неуплате налогов. Она обвинила прокуратуру в «бескомпромиссности» и использовании «неподобающих средств давления».

В июле прошлого года El Pais предрекала, что Шакира предстанет перед испанским судом из-за уклонения от уплаты налогов с 2012 по 2014 год. Общая сумма задолженности певицы, по данным обвинения, составляет €14,5 млн.

С 2011 года Шакира проживала в каталонской столице с защитником испанского футбольного клуба «Барселона» Жераром Пике, с которым она рассталась в июне этого года из-за его измен.

Согласно испанским законам, если человек проживает на территории страны более полугода, он автоматически становится ее налоговым резидентом. Это значит, что он должен платить налоги со всех доходов, в том числе полученных за рубежом. Сама певица утверждает, что в те годы она проживала на Багамах и нерегулярно посещала Испанию.

В июне 2019 года Шакира дала показания в суде города Эсплугес-де-Льобрегат в провинции Барселона по делу о возможной неуплате налогов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022