Восемь лет тюрьмы и €23 млн штрафа для Шакиры потребовала прокуратура Испании

Прокуратура Испании запросила для колумбийской певицы Шакиры восемь лет и два месяца тюремного заключения, а также штраф более €23 млн по делу о неуплате налогов в стране. Об этом 29 июля сообщает El País.

Представители артистки пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее, 27 июля, El Pais сообщило, что певица отклонила сделку с испанской прокуратурой по делу о неуплате налогов. Она обвинила прокуратуру в «бескомпромиссности» и использовании «неподобающих средств давления».

В июле прошлого года El Pais предрекала, что Шакира предстанет перед испанским судом из-за уклонения от уплаты налогов с 2012 по 2014 год. Общая сумма задолженности певицы, по данным обвинения, составляет €14,5 млн.

С 2011 года Шакира проживала в каталонской столице с защитником испанского футбольного клуба «Барселона» Жераром Пике, с которым она рассталась в июне этого года из-за его измен.

Согласно испанским законам, если человек проживает на территории страны более полугода, он автоматически становится ее налоговым резидентом. Это значит, что он должен платить налоги со всех доходов, в том числе полученных за рубежом. Сама певица утверждает, что в те годы она проживала на Багамах и нерегулярно посещала Испанию.

В июне 2019 года Шакира дала показания в суде города Эсплугес-де-Льобрегат в провинции Барселона по делу о возможной неуплате налогов.