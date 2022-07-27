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Шакира отвергла сделку с прокуратурой Испании по делу о неуплате налогов

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Колумбийская певица Шакира отклонила сделку с испанской прокуратурой по делу о неуплате налогов на сумму €14,5 млн, сообщает газета Pais, ссылаясь на источники в суде.

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«Шакира в среду утром отказалась от предложенного прокуратурой соглашения, чтобы избежать суда», — отмечает издание. Сообщается также, что адвокаты знаменитости на протяжении нескольких недель вели переговоры с прокуратурой.

Шакира не приняла предложение, поскольку оно противоречит ее интересам, отмечает Pais. Певица обвинила прокуратуру в «бескомпромиссности» и использовании «неподобающих средств давления». Как пишет газета, у Шакиры есть шанс передумать и пойти навстречу прокуратуре вплоть до самого дня начала суда.

«Певица полностью верит в свою невиновность», — подчеркивает источник в окружении Шакиры.

В июле прошлого года El Pais предрекала то, что Шакира предстанет перед испанским судом из-за уклонения от уплаты налогов с 2012 по 2014 год. Сообщалось, что в случае признания певицы виновной ей может грозить тюремное заключение.

С 2011 года Шакира проживала в каталонской столице с защитником испанского футбольного клуба «Барселона» Жераром Пике, с которым рассталась в июне текущего года из-за его измен.

Согласно испанским законам, если человек проживает на территории страны более полугода, он автоматически становится налоговым резидентом пиренейского королевства. Это означает, что он должен платить налоги со всех доходов, в том числе полученных за рубежом. Сама певица утверждает, что в те годы она проживала на Багамах и посещала Испанию только «спорадически».

В июне 2019 года Шакира дала показания в суде города Эсплугес-де-Льобрегат в провинции Барселона по делу о возможной неуплате налогов.

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