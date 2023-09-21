Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил об отсутствии в Турции дефицита газа благодаря поставкам из РФ
Общество
Путин назвал рекордно низкую безработицу показателем эффективности экономполитики
Происшествия
Вертолет Ка-32 привлекли к тушению пожара в Щербинке
Мир
МИД РФ назвал недружественным актом высылку из Болгарии священников РПЦ
Мир
Генпрокуратура Азербайджана возбудила дела после гибели миротворцев РФ
Общество
Путин по ВКС открыл технопарк профессионального образования в Калуге
Происшествия
Число пострадавших в Мордовии после отравления газом возросло до 32
Мир
Руперт Мердок покидает свой пост председателя Fox Corporation
Общество
В Макеевку доставили чудотворную копию Годеновского креста
Общество
Умерла актриса Нина Беляева
Общество
Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде
Мир
Посольство РФ осудило решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ
Мир
В Швейцарии ввели штраф за ношение закрывающей лицо одежды
Мир
Украинские СМИ подтасовали видео выступления Зеленского в ООН
Сюжет:

МО РФ сообщило о пяти случаях нарушения режима прекращения огня в Карабахе

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе было зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили в Минобороны РФ на своем сайте.

«С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в Шушинском (два) и Мардакертском районах (три)», — говорится в сообщении.

Командование российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха проводит разбирательство по факту нарушений.

В расположении российских миротворцев продолжают оставаться 1340 мирных жителей, в том числе 607 детей, не имеющих возможности вернуться в свои дома. Им оказывается медпомощь и предоставляются питание и размещение.

Превращение огня: как прошла встреча представителей Баку и Карабаха
И как последние события в регионе сказались на отношении армян к Николу Пашиняну

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

20 сентября в отделе по связям с общественностью минобороны Армении сообщили, что из-за операции Азербайджана погибли 32 военнослужащих, еще 200 человек получили ранения. Потери среди мирного населения составили семь человек убитыми и 35 ранеными.

На следующий день в Евлахе прошла встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. Как стало известно, на переговорах присутствовал представитель миротворцев РФ. По их итогам представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча может привести к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023