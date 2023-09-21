МО РФ сообщило о пяти случаях нарушения режима прекращения огня в Карабахе

С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе было зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили в Минобороны РФ на своем сайте.

«С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в Шушинском (два) и Мардакертском районах (три)», — говорится в сообщении.

Командование российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха проводит разбирательство по факту нарушений.

В расположении российских миротворцев продолжают оставаться 1340 мирных жителей, в том числе 607 детей, не имеющих возможности вернуться в свои дома. Им оказывается медпомощь и предоставляются питание и размещение.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

20 сентября в отделе по связям с общественностью минобороны Армении сообщили, что из-за операции Азербайджана погибли 32 военнослужащих, еще 200 человек получили ранения. Потери среди мирного населения составили семь человек убитыми и 35 ранеными.

На следующий день в Евлахе прошла встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. Как стало известно, на переговорах присутствовал представитель миротворцев РФ. По их итогам представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча может привести к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.