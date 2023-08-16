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На Западе высоко оценили оборонные способности армии РФ

ABC: Запад высоко оценил оборонные технологии России в зоне СВО
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Технологии цифрового управления огневой поддержкой и система наблюдения за полем боя, используемые российской армией в зоне спецоперации, на Западе считают своим «интеллектуальным провалом». О высокой оценке оборонных способностей России со стороны Запада 14 августа написал обозреватель ABC News Мик Райан.

Он обратил внимание на то, что самой важной недавно адаптированной тактикой Вооруженных сил (ВС) РФ является «стратегический переход России к применению сотен тысяч наземных мин».

«В то время как военные технологии за последние несколько десятилетий продвинулись вперед, тактика и технологии обнаружения, разминирования и преодоления минных полей не продвинулись за последние 50 лет», — написал обозреватель, уточнив, что именно это является фундаментальной причиной медленного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также, по его словам, две недавние технологические разработки — обширное наблюдение за полем боя (сети датчиков, анализ и распространение разведданных) и цифровое управление огневой поддержкой (ракеты дальнего радиуса действия, артиллерия, ударные вертолеты, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другое теперь синхронизировано с новейшими цифровыми системами боевого управления, которые, в свою очередь, подключены к объединенной сети) — российская сторона успешно применяет на поле боя.

«Это представляет собой интеллектуальный провал западных стран. Мы не ожидали применения этого нового огневого комплекса в современных наземных операциях за последние пару десятилетий», — заключил он.

Журналист добавил, что многие европейские страны отметили эффективность российских оборонительных сооружений.

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Ранее в этот день бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил об отступлении ВСУ под Харьковом из-за натиска ВС РФ. По его словам, Украина эвакуирует население, а украинские боевики не обладают достаточным количеством оружия и боеприпасов для сдерживания такого натиска со стороны российских военных.

10 августа глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные на купянском направлении захватывают позиции ВСУ. Он отметил, что войскам ВС РФ остались «считаные километры» до Купянска.

Ранее, 2 августа, экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что у России есть все ресурсы, чтобы освободить Харьков, отметив, что ВСУ при этом находятся на грани краха. Он подчеркнул, что взятие городов не является целью спецоперации, которую проводит Россия на Украине. Москва прежде всего придерживается политики освобождения населенных пунктов, указал он.

Кроме того, 23 июля полковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что Россия начнет наступление этим летом или осенью, в ходе которого завладеет Харьковом или Одессой. При этом он подчеркнул, что украинские боевики не достигли и не могут достичь ни одной из поставленных тактических целей из-за дефицита человеческого ресурса и отсутствия инфраструктуры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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