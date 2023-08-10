Ганчев сообщил о выравнивании линии обороны РФ на купянском направлении

Российские военные на купянском направлении захватывают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выравнивают линию обороны. Об этом в четверг, 10 августа, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Соловьев. Live».

«Занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции», — рассказал Ганчев.

Он отметил, что войскам ВС РФ остались «считанные километры» до Купянска.

«Уверен, что в ближайшее время уже выровняется линия фронта для глобального, масштабного наступления на Харьков», — сказал Ганчев.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Он отметил, что за сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.

Также во вторник об успехах российской армии на купянском направлении заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко. По его словам, с начала недели Вооруженные силы России смогли занять 20 опорных пунктов и 15 наблюдательных постов противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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