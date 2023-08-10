Западная группировка улучшила положение в ходе наступления на купянском направлении

На купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Об этом 10 августа заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю. За сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области», — рассказали в ведомстве.



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