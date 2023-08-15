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В США заявили об отступлении ВСУ под Харьковом из-за натиска ВС РФ

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ отступают под Харьковом под натиском ВС РФ
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отступление под Харьковом из-за удара российских сил. Об этом 14 августа заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру на его YouTube-канале.

«Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте. Украина эвакуирует население, а ВСУ отступают», — сказал эксперт.

По его словам, украинская сторона не обладает достаточным количеством оружия и боеприпасов для сдерживания такого натиска со стороны российских военных. Помимо этого, Киев не имеет в распоряжении необходимое количество установок контрбатарейной борьбы и систем противоракетной обороны (ПВО) для продолжения боевых действий, уточнил Джонсон.

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10 августа глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные на купянском направлении захватывают позиции ВСУ. Он отметил, что войскам ВС РФ остались «считаные километры» до Купянска.

Ранее, 2 августа, экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что у России есть все ресурсы, чтобы освободить Харьков, отметив, что ВСУ при этом находятся на грани краха. Он подчеркнул, что взятие городов не является целью спецоперации, которую проводит Россия на Украине. Москва прежде всего придерживается политики освобождения населенных пунктов, указал он.

Кроме того, 23 июля полковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что Россия начнет наступление этим летом или осенью, в ходе которого завладеет Харьковом или Одессой. При этом он подчеркнул, что украинские боевики не достигли и не могут достичь ни одной из поставленных тактических целей из-за дефицита человеческого ресурса и отсутствия инфраструктуры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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