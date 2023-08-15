Посольство РФ заявило об отсутствии ответа от Польши по задержанным россиянам

Компетентные польские органы власти до сих по не прислали официального уведомления в посольство России в Польше по ситуации с задержанными накануне россиянами. В связи с чем в дипмиссии пока не располагают дополнительными сведениями по данному вопросу, говорится 15 августа в комментарии дипломатов, поступившем в «Известия».

Отмечается, что посольство 14 августа направило ноту в МИД Польши с требованием предоставить в соответствии с консульской конвенцией официальную информацию о произошедшем.

«Согласно польскому законодательству, фамилии задержанных не подлежат огласке до вынесения им приговора. До получения ответа польских властей посольство не может подтвердить личности задержанных», — пояснили дипломаты.

14 августа глава польского МВД Мариуш Каминьский сообщил об аресте двух россиян, которые обвиняются в шпионаже. Имена подозреваемых и другие подробности он не уточнил.

В тот же день посол России в республике Сергей Андреев подтвердил, что посольство РФ в Польше направило ноту в МИД республики для выяснения обстоятельств задержания якобы за шпионаж российских граждан. Тогда же было отмечено, что получить оперативный ответ от польской стороны в посольстве России не надеются.

До этого, в конце июня агентство внутренней безопасности Польши задержало российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. По версии следствия, он проводил разведку различных объектов в Польше и был сосредоточен на критической инфраструктуре в нескольких регионах. Спортсмен стал 14-м задержанным в рамках расследования «российской шпионской сети».

В конце мая сенатор Алексей Пушков указал, что шпиономания и стремление увидеть везде «агентов Москвы» — это неизлечимая болезнь нынешних польских элит. По его словам, еще семь лет назад известный польский политик рассказал ему, что бывший на тот момент глава минобороны страны Антоний Мацеревич был помешан на «русской угрозе».