Реклама
Прямой эфир
Общество
Отставного полковника Квачкова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Мир
Шойгу заявил о практически исчерпанном военном ресурсе Украины
Политика
В Госдуме назвали условие для начала мирных переговоров России и Украины
Экономика
Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 12%
Общество
Власти Дагестана выделят по 1 млн рублей семьям погибших в Махачкале
Мир
В ЛНР заявили о непрекращающейся милитаризации Харькова властями Украины
Авто
Мантуров заявил о начале выпуска машин на бывшем заводе Volkswagen в 2023 году
Армия
На выставке форума «Армия-2023» представили более 870 трофеев СВО
Политика
Путин указал на попытки Запада еще больше разжечь конфликт на Украине
Общество
Советский клоун Андрюша умер на 86-м году жизни
Армия
Бойцы 9-й мотострелковой бригады уничтожили расчет ВСУ на авдеевском направлении
Общество
Число погибших в результате ЧП на АЗС в Дагестане возросло до 35
Общество
Шойгу указал на тревожную обстановку вокруг ЗАЭС

Посольство РФ заявило об отсутствии ответа от Польши по задержанным россиянам

0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компетентные польские органы власти до сих по не прислали официального уведомления в посольство России в Польше по ситуации с задержанными накануне россиянами. В связи с чем в дипмиссии пока не располагают дополнительными сведениями по данному вопросу, говорится 15 августа в комментарии дипломатов, поступившем в «Известия».

Отмечается, что посольство 14 августа направило ноту в МИД Польши с требованием предоставить в соответствии с консульской конвенцией официальную информацию о произошедшем.

«Согласно польскому законодательству, фамилии задержанных не подлежат огласке до вынесения им приговора. До получения ответа польских властей посольство не может подтвердить личности задержанных», — пояснили дипломаты.

«Есть предел, за которым для Польши последуют зеркальные меры»
Посол России в Варшаве Сергей Андреев — о наемниках на Украине, возможности разрыва дипотношений и набирающей обороты шпиономании

14 августа глава польского МВД Мариуш Каминьский сообщил об аресте двух россиян, которые обвиняются в шпионаже. Имена подозреваемых и другие подробности он не уточнил.

В тот же день посол России в республике Сергей Андреев подтвердил, что посольство РФ в Польше направило ноту в МИД республики для выяснения обстоятельств задержания якобы за шпионаж российских граждан. Тогда же было отмечено, что получить оперативный ответ от польской стороны в посольстве России не надеются.

До этого, в конце июня агентство внутренней безопасности Польши задержало российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. По версии следствия, он проводил разведку различных объектов в Польше и был сосредоточен на критической инфраструктуре в нескольких регионах. Спортсмен стал 14-м задержанным в рамках расследования «российской шпионской сети».

В конце мая сенатор Алексей Пушков указал, что шпиономания и стремление увидеть везде «агентов Москвы» — это неизлечимая болезнь нынешних польских элит. По его словам, еще семь лет назад известный польский политик рассказал ему, что бывший на тот момент глава минобороны страны Антоний Мацеревич был помешан на «русской угрозе».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023