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Посольство РФ направило ноту в МИД Польши из-за задержания двух россиян
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Посольство РФ направило ноту в МИД Польши из-за задержания двух россиян

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Посольство России в Польше направило ноту в МИД республики для выяснения обстоятельств задержания якобы за шпионаж российских граждан. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщил посол России в республике Сергей Андреев.

По словам дипломата, Варшава не проинформировала российскую консульскую службу о задержании россиян, как этого требует Венская конвенция о консульских сношениях.

«Ни официального уведомления пока нет, ни сами они не обращались, ни их родственники или адвокаты», — цитирует Андреева «РИА Новости».

Получить оперативный ответ от польской стороны в посольстве России не надеются.

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Ранее в понедельник глава польского МВД Мариуш Каминьский сообщил об аресте двух россиян, которые обвиняются в шпионаже. Имена подозреваемых и другие подробности он не уточнил.

В конце июня агентство внутренней безопасности Польши задержало российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. По версии следствия, он проводил разведку различных объектов в Польше и был сосредоточен на критической инфраструктуре в нескольких регионах.

Спортсмен стал 14-м задержанным в рамках расследования «российской шпионской сети».

В конце мая сенатор Алексей Пушков указал, что шпиономания и стремление увидеть везде «агентов Москвы» — это неизлечимая болезнь нынешних польских элит. По его словам, еще семь лет назад известный польский политик рассказал ему, что бывший на тот момент глава минобороны страны Антоний Мацеревич был помешан на «русской угрозе».

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