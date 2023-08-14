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МВД Польши сообщило о задержании двух россиян по обвинению в шпионаже
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МВД Польши сообщило о задержании двух россиян по обвинению в шпионаже

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Christian Ender
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Спецслужбы Польши заявили об аресте двух россиян, которые обвиняются в шпионаже. Об этом 14 августа сообщил на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter) глава польского МВД Мариуш Каминьский.

«Обоим предъявили обвинения, касающиеся, в частности, шпионажа, они были арестованы», — написал он.

Имена подозреваемых и другие подробности он не уточнил.

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В конце июня Агентство внутренней безопасности Польши задержало российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. По версии следствия, он проводил разведку различных объектов в Польше и был сосредоточен на критической инфраструктуре в нескольких регионах.

Спортсмен стал 14-м задержанным в рамках расследования «российской шпионской сети».

15 марта агентство внутренней безопасности Польши сообщило о ликвидации якобы российской шпионской сети. По версии следователей, подпольная группа якобы занималась подготовкой диверсии на польской территории. «Шпионов» задержали после выявления на важных железнодорожных маршрутах скрытых камер, которые снимали происходящее и транслировали кадры в Сеть.

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