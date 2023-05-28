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Пушков обвинил польские элиты в шпиономании и русофобии

Сенатор Пушков заявил, что польские элиты неизлечимо больны шпиономанией и русофобией
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Шпиономания и стремление увидеть везде «агентов Москвы» — это неизлечимая болезнь нынешних польских элит, заявил 28 мая сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он отреагировал на заявление экс-главы службы военной контрразведки Польши генерала Януша Носека, который объявил, что страной управляют пророссийские группы, а правящая партия «Право и справедливость» пронизана «российскими агентами».

«Представление о русских шпионах повсюду — глубокая и неизлечимая болезнь <...> польской политической и военной элиты», — написал Пушков в Telegram-канале.

Он рассказал, что о шпионах ему «скорее всерьез, чем в шутку» еще семь лет назад говорил известный польский политик. Кроме того, собеседник Пушкова также рассказывал, что бывший на тот момент главой минобороны Польши Антоний Мацеревич был помешан на «русской угрозе».

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В начале мая глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава может потребовать репарации от России после того, как получит выплаты от Германии.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Известиями» указал, что не следует «реагировать на слова политических блох».

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