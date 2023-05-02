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В СФ призвали не реагировать на слова польских «политических блох» о репарациях от РФ

Климов — о требовании Польши репараций от РФ: не будем реагировать на слова политических блох
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов 2 мая прокомментировал «Известиям» слова главы бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о том, что Варшава может потребовать репарации от России после того, как получит выплаты от Германии.

«Я считаю, что практика, когда мы реагируем на политических блох, должна уходить в прошлое. Это страны исторического заката, а политические блохи внутри нее еще меньше заслуживают внимания. Тема [о репарациях] неновая. Они (польские политики. — Ред.) с разной степенью озабоченности периодически поднимают эту тему. Я с десяток раз был свидетелем такого рода заявлений. Это всё отрыжка великопольских устремлений, порожденных воспоминаниями об утрате Речи Посполитой»,— сказал Климов.

Как отметил сенатор, Польша навязала Евросоюзу создание восточного партнерства, итогом которого стали майдан на Украине, а затем и вооруженный конфликт.

«Что касается репараций от Германии, я бы рассматривал это в совокупности с заявлениями [президента Польши Андже] Дуды относительного того, что в момент председательства Польши в ЕС они будут делать всё для сближения ЕС с США. Очевидно, что Польша — ставленник Вашингтона. Что еще от них ждать? Их задача — раздражать всех, кого можно, раскалывать ЕС в свою пользу и пользу США и создавать раздражение у границ РФ. Они думают, что переиграют всех. Они ошибаются трижды — им не переиграть ни США, ни Россию. А про Германию — у них силенок пока маловато», — заявил он.

Политик подчеркнул, что Россия — ядерная сверхдержава, имеющая право вето в ООН. Всё остальное — шаманские пляски под польские полонезы, добавил он.

«Есть блохи. Они издают звуки. Что мы делаем, когда блоха кусает? Мы должны ее к ногтю или распылить что-нибудь. Но, поскольку эти блохи не у нас в государстве прыгают, мы ничего не можем сделать. Но то, что с территории Польши исходят деструктивные начинания, это точно», — заключил Климов.

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В мае сообщалось, что власти Польши приняли постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций от ФРГ. Варшава требует от Берлина 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве компенсации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно выступали с инициативой потребовать деньги и у России. В сентябре прошлого года эту идею поддержал президент страны Дуда.

В декабре 2022 года научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов рассказал «Известиям», что Польша не имеет юридических оснований для требования репараций. По его словам, все вопросы, связанные с репарациями, были закрыты в ходе присоединения ГДР к ФРГ в 1990 году.

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