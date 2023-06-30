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Российского хоккеиста задержали по подозрению в шпионаже в Польше

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Фото: Global Look Press//Xinhua/Jaap Arriens
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Агентство внутренней безопасности Польши задержало российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. Об этом 30 июня сообщил портал RMF24.

По данным издания, россиянин играет за один из клубов первой лиги. Ему 20 лет, он находится в Польше с октября 2021 года.

По версии следствия, спортсмен проводил разведку различных объектов в Польше и был сосредоточен на критической инфраструктуре в нескольких провинциях.

Хоккеист стал 14-м задержанным в рамках расследования «российской шпионской сети», отмечает RMF24.

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Ранее, 28 марта, в Польше задержали трех человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами и шпионаже в пользу России.

15 марта агентство внутренней безопасности Польши сообщило о ликвидации «российской шпионской сети». По ее данным, были задержаны шестеро иностранцев, которые якобы работали на российские спецслужбы. Подозреваемых задержали после выявления на важных железнодорожных маршрутах и узлах скрытых камер, которые снимали происходящее и транслировали кадры в Сеть.

Вскоре после этого газета Rzeczpospolita написала, что среди девяти задержанных в Польше за шпионаж нет граждан России. По ее данным, под подозрение попали граждане Украины и Белоруссии. Прокуратура не подтвердила эту информацию.

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