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Автор выявил главное отличие новых учебников истории для 5-9 классов

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В новом учебнике истории для 5-9 классов будет пересмотрен взгляд на Российскую империю. Об этом в пятницу, 11 августа, рассказал «Известиям» автор пособия, историк Александр Чубарьян.

«Один из очень существенных вопросов — новый подход к определению слова «империя», — сообщил он.

Историк отметил, что при составлении учебников важно понимание индивидуального взгляда на мировую историю у каждого отдельного государства. Чубарьян подчеркнул, что в первую очередь это касается стран СНГ.

«Все империи в мире -—это были заморские территории. А здесь было общее пространство. Поэтому когда они (современные страны СНГ. – Ред.) входили в состав России, они включались объективно в это общее экономическое пространство. Они как бы с Россией становились единым целым», — объяснил ученый.

Автор нового пособия объяснил, что считает крайне важной задачей показать, что Российская империя имела ряд существенных различий с классическим образом колониализма, таким как, например, Британская империя.

Полное интервью с Александром Чубарьяном смотрите в программе «Известия. Главное» на Пятом канале в воскресенье 13 августа, в 00:00.

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Ранее, 11 августа, стало известно, что в России готовится дополнительное пособие по военной истории для учителей 5–11-х классов. Также в новый учебник по истории России для одиннадцатиклассников внесли параграф «Минские соглашения — что это было».

За день до этого, 10 августа, «Известия» показали процесс печати новых учебников по истории для старшеклассников. Заказ на печать книг был получен в начале августа, а первая партия пошла на отгрузку несколько дней назад.

Перед этим, 7 августа, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в ходе презентации нового учебника по истории отметил, что полностью переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах развития России.

В июне министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в новых учебниках по истории будут отражены последние изменения территориального состава страны. В них добавят материалы, посвященные событиям новейшей истории государства, включая ход специальной военной операции.

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