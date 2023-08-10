«Известия» показали процесс печати новых учебников по истории для старшеклассников

В России началась массовая печать новых учебников по истории для учащихся старших классов. Процесс печати на Смоленском полиграфическом комбинате показали «Известия» 10 августа.

«Мы с вами видим <…> учебник истории для 11-го класса, который мы должны сдать в кратчайшие сроки. Конкретно на нашем предприятии выделена обязанность изготовить 340 тыс. экземпляров учебников для 11-го класса», — рассказал замдиректора смоленского полиграфкомбината Сергей Новиков.



По его словам, заказ на печать учебников был получен в начале августа, первая партия пошла на отгрузку несколько дней назад.



«Изготавливать [учебники] будем примерно до 20–21 августа включительно», — заключил он.

Ранее, 7 августа, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в ходе презентации нового учебника по истории отметил, что полностью переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах развития России.

Кроме того, в учебник добавлен раздел с 2014 года по настоящее время, включая специальную военную операцию.



В июне министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в новых учебниках по истории авторы отразят последние изменения территориального состава РФ, а также ход спецоперации. В них добавят материалы, посвященные событиям новейшей истории России.