В новых учебниках по истории будут отражены последние изменения территориального состава РФ, а также ход спецоперации. Об этом в пятницу, 23 июня, рассказал «РИА Новости» глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, планируется добавить в учебники портреты современных героев, актуальные карты и другие материалы, посвященные событиям новейшей истории России.

Новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию для учащихся 5–9-х классов будет готов в 2024 году.

До этого, 7 декабря минувшего года, Кравцов заявлял, что подвиги российских военных, участвующих в СВО, войдут в учебники по истории. Он также обратил внимание на то, что на протяжении долгих лет в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях дети не получали системных и фундаментальных знаний.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.