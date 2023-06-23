Реклама
Прямой эфир
Общество
Вильфанд рассказал о температуре воды в Черном море
Мир
В США предсказали крах цивилизации из-за поставок F-16 Украине
Армия
Модернизация корвета «Стерегущий» начнется в 2024 году
Общество
Площадь лесного пожара достигла почти 9,8 тыс. га в Алтайском крае
Мир
В Великобритании заявили о разочаровании в Байдене
Мир
В конгрессе США заявили о вмешательстве властей в дело сына Байдена
Мир
Bloomberg узнало о требовании Турции выслать подозреваемых в терроризме курдов
Общество
Пожар в мусоросортировочном комплексе на юге Москвы потушен
Мир
Американский профессор счел Украину обреченной быть другом России
Мир
Премьер-министр Индии выступил за формирование нового миропорядка
Мир
Антонов назвал абсурдными спекуляции США о применении РФ ядерного оружия
Общество
Школьный выпускной в Москве пройдет с небольшими дождями в теплую погоду
Мир
США поддержали постоянное членство Индии в реформированном СБ ООН
Сюжет:

В учебники истории добавят карты с новыми регионами РФ

Кравцов: в новых учебниках истории будут карты с новыми регионами РФ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В новых учебниках по истории будут отражены последние изменения территориального состава РФ, а также ход спецоперации. Об этом в пятницу, 23 июня, рассказал «РИА Новости» глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, планируется добавить в учебники портреты современных героев, актуальные карты и другие материалы, посвященные событиям новейшей истории России.

«Новый учебник истории поможет школьникам осмысленно ознакомиться с темой СВО»
Министр просвещения Сергей Кравцов — о приоритетах системы среднего образования, промежуточных итогах ЕГЭ и возвращении серебряной медали

Новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию для учащихся 5–9-х классов будет готов в 2024 году.

До этого, 7 декабря минувшего года, Кравцов заявлял, что подвиги российских военных, участвующих в СВО, войдут в учебники по истории. Он также обратил внимание на то, что на протяжении долгих лет в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях дети не получали системных и фундаментальных знаний.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023