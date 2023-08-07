Мединский рассказал о переписанных разделах в новых учебниках истории

Разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах развития России полностью переработаны и переписаны для новых учебников по истории. Об этом сообщил 7 августа помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на презентации нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов.

«Полностью переработаны, переписаны разделы «70-е», «80-е», «90-е» и «нулевые» годы», — сказал он на презентации в ТАСС.

Мединский добавил, что авторы учебников добавили в них раздел с 2014 года по настоящее время, включая специальную военную операцию.

«Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного», — заключил он.

Занятия по новому учебнику по истории для 10–11 классов начнутся с 1 сентября.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что новые учебники по истории для учеников 5-9 классов планируют подготовить в течение следующего года. Учебники для старшей школы стали первым этапом.

Также он обратил внимание. что новый учебник истории для 10-11-х классов будет дешевле предыдущего на 20%, он будет стоить 849 рублей.

«Раньше учебник у нас был с мягкой обложкой, здесь обложка твердая. Дешевле за счет того, что учебник государственный, права принадлежат государству», — добавил министр.

В июне Кравцов отметил, что в новых учебниках по истории авторы отразят последние изменения территориального состава РФ, а также ход спецоперации. В них добавят портреты современных героев, актуальные карты и другие материалы, посвященные событиям новейшей истории России.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости не допустить искажения преподавания истории. Он призвал исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и извращенное толкование истории.