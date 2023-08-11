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Мединский рассказал о подготовке пособия по военной истории для 5–11-х классов
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Мединский рассказал о подготовке пособия по военной истории для 5–11-х классов

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В России готовится дополнительное пособие по военной истории для учителей 5–11-х классов. Об этом заявил 11 августа помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«У нас готовится книга-учебник по военной истории, в том числе по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5-го до 11-го класса», — сказал он в беседе с сайтом kp.ru.

Мединский также признался, что в новом учебнике по истории России для одиннадцатиклассников параграф «Минские соглашения — что это было» внесли после откровений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента Франции Франсуа Олланда и бывшего украинского лидера Петра Порошенко, которые и были участниками заключения договора.

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Накануне «Известия» показали процесс печати новых учебников по истории для старшеклассников. По словам замдиректора Смоленского полиграфкомбината Сергея Новикова, заказ на печать книг был получен в начале августа, а первая партия пошла на отгрузку несколько дней назад.

До этого, 7 августа, Мединский отметил, что в новых учебниках по истории полностью переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах развития России. Также добавлен параграф с 2014 года по настоящее время, включая проведение РФ спецоперации.

В июне министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в новых учебниках по истории будут отражены последние изменения территориального состава страны. В них добавят материалы, посвященные событиям новейшей истории государства, включая ход специальной военной операции.

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