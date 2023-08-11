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МИД РФ предрек дестабилизацию в регионе при военном пути урегулирования в Нигере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Военные методы при урегулировании ситуации в Нигере могут затянуть кризис и дестабилизировать обстановку во всем регионе. Об этом говорится в заявлении российского МИДа, опубликованном в пятницу, 11 августа.

Таким образом внешнеполитическое ведомство отреагировало на принятое накануне решение Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о подготовке к развертыванию резервных сил, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер с целью освобождения свергнутого мятежниками президента Мохамеда Базума.

«Военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой африканской стране, а также к резкой дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе в целом», — говорится в сообщении.

В заявлении напоминается, что военные, захватившие власть в Ниамее, заявили о готовности дать отпор любому иностранному вмешательству. Помимо этого, они сообщили о создании переходного правительства, в состав которого вошли представители гражданского общества, отметили в МИД РФ.

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Накануне президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что лидеры ЭКОВАС согласились как можно скорее начать операцию в Нигере. В тот же день мятежники пообещали убить смещенного президента в случае интервенции в страну для восстановления его власти.

Политолог, и.о. заведующего кафедрой государственного и муниципального управления ГУУ кандидат исторических наук Сергей Чуев, в свою очередь, указал в беседе с «Известиями» на то, что возможная военная операция в Нигере может закончиться не в пользу европейских государств. Он напомнил, что Нигер, несмотря на свою бедность, играет важную роль в экономике Европы.

Базум 3 августа обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал мятежников освободить президента и его семью.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

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