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Политолог спрогнозировал итог возможной военной операции в Нигере

Политолог Чуев: военная операция в Нигере может закончиться не в пользу Европы
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Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
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Возможная военная операция в Нигере может закончиться не в пользу европейских государств. Об этом 11 августа «Известиям» заявил политолог, и.о. заведующего кафедрой государственного и муниципального управления ГУУ, кандидат исторических наук Сергей Чуев.

«В Нигере сейчас разыгрывается очередной этап борьбы с неоколониализмом. Надо учитывать, что Нигер — одна из самых бедных стран в мире — стабильно занимает второе место снизу по валовому внутреннему продукту на душу населения. Это примерно 8 тыс. рублей в месяц — это реалии нигерийской экономики. В таких условиях проживает более 23 млн человек», — сказал он.

Тем не менее Нигер, несмотря на свою бедность, играет важную роль в экономике Европы, подчеркнул Чуев. Прежде всего во французской экономике, поскольку, во-первых, страна является транспортным коридором для дешевого газа из Африки, а во-вторых, она — поставщик урана для французской атомной энергетики. По некоторым оценкам от 1/4 до 1/3 урана для Франции добывается именно в Нигере. Потеря столь серьезного поставщика сырья может поставить под угрозу энергетическую безопасность Франции, пояснил эксперт.

«Итог возможного вооруженного противостояния может быть плачевным для самой Франции. Нужно напомнить, что в 1958 году подобная попытка преодолеть вооруженное восстание в Алжире закончилась падением Четвертой республики. И французы этот урок не должны забывать. Если военная операция и случится, то она будет короткой и вряд ли в пользу европейских государств», — заключил Чуев.

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Накануне президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) согласились как можно скорее начать операцию в Нигере.

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум 3 августа обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал мятежников освободить президента и его семью.

10 августа мятежники пообещали убить смещенного президента в случае интервенции в страну для восстановления его власти.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

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