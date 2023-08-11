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Президент Кот-д'Ивуара заявил о готовности ЭКОВАС начать военную операцию в Нигере
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Президент Кот-д'Ивуара заявил о готовности ЭКОВАС начать военную операцию в Нигере

Страны ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее»
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Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
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Лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) согласились как можно скорее начать операцию в Нигере. Об этом в четверг, 10 августа, заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по итогам саммита объединения.

«Начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы окончательно уточнить детали, однако у нас есть согласие глав государств начать операцию как можно скорее», — приводит его слова агентство AFP.

Уаттара также отметил, что Кот-д'Ивуар может предоставить войска численностью от 850 до 1,1 тыс. человек.

«Мы полны решимости вернуть президенту Базуму его полномочия», — добавил он.

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Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум 3 августа обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал мятежников освободить президента и его семью.

Ранее, 30 июня, ЭКОВАС на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны к власти.

10 августа мятежники пообещали убить смещенного президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции в страну для восстановления его власти.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республик.

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