Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по Донецку, выпустив четыре кассетных боеприпаса. Об этом 11 августа сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Поступили сведения о гибели мужчины в Центрально-Городском районе Горловки и ранении мужчины в Киевском районе Донецка», — пишет ведомство.

Были повреждены 22 жилых дома в Куйбышевском и Киевском районах Донецка. Также передается, что разрушения были обнаружены в Луганском, Центрально-Городском районе Горловки и Ясиноватой, также были разрушены два объекта гражданской инфраструктуры.

Противником было выпущено суммарно 179 боеприпасов по всем направлениям, из которых четыре кассетных были выпущены в донецком направлении. Всего по Донецку было совершено 20 обстрелов из артиллерии 155 мм.

Ранее в этот день представительство ДНР в СЦКК, сообщало, что Ясиноватая за сутки подверглась 13 обстрелам со стороны украинских войск, применявших в том числе кассетные боеприпасы и ракеты РСЗО. Кроме того, в результате обстрела города было повреждено здание школы.



Накануне стало известно, что украинские боевики также выпустили за полчаса 25 кассетных боеприпасов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о смерти мирного жителя в результате удара по Куйбышевскому району города, а также трех человек при обстреле Петровского. Среди погибших была девочка 2019 года рождения.

ВСУ ежедневно наносят удары по территориям ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.