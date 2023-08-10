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Здание школы повреждено в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками

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Фото: t.me/shevchenko_yas
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В результате обстрела киевским режимом города Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР) было повреждено здание школы, сообщил в четверг, 10 августа, глава городской администрации Дмитрий Шевченко.

«В результате обстрела города Ясиноватая повреждения получила школа № 5, а также дома частного сектора», — написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет, уточнил Шевченко.

Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало в своем Telegram-канале о том, что Ясиноватая за сутки подверглась 13 обстрелам со стороны украинских войск, применявших в том числе кассетные боеприпасы и ракеты РСЗО.

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Накануне стало известно, что украинские боевики также выпустили за полчаса 25 кассетных боеприпасов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о смерти мирного жителя в результате удара по Куйбышевскому району города, а также трех человек при обстреле Петровского. Среди погибших была девочка 2019 года рождения.

ВСУ ежедневно наносят удары по территории ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.

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