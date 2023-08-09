При обстреле Петровского района Донецка погибла девочка
Девочка погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По злой воле украинских карателей погибла девочка 2019 года рождения. Вражеский снаряд прилетел в Петровский район на улицу Осоавиахима. Царствие небесное маленькому Ангелу!» — написал он в Telegram.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что три человека погибли в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ. Еще 11 человек получили ранения, среди пострадавших ребенок 2012 года рождения. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
8 августа Кулемзин сообщил о взрывах в городе. Он отметил, что артиллерия ВСУ не прекращает обстрелы Киевского и Ворошиловского районов. Сообщалось о прилете в районе магазина «Изумруд».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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