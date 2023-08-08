Несколько взрывов раздались в центре Донецка

Несколько взрывов раздалось в центре Донецка во вторник, 8 августа. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Вражеская артиллерия не прекращает хаотические обстрелы Киевского и Ворошиловского районов. Сообщается о прилете в районе магазина «Изумруд». Данные уточняются», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского района на рабочем месте по улице Лузина получили ранения работники Октябрьского РЭС, мужчины 1959 и 1963 годов рождения.

Пресс-служба представительства ДНР в СЦКК, в свою очередь, сообщила о прилетах в Киевском, Ворошиловском и Петровском районах города. Так, по данным пресс-службы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли здание школы и многоквартирные жилые дома по улице Щорса, а также жилые кварталы на Коломенской улице и улице Розы Люксембург.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Ранее в этот же день сообщалось, что ВСУ нанесли 12 ударов по Донецку в течение полутора с лишним часов. Так с 13:10 до 14:45 со стороны населенных пунктов Орловка, Карловка, Нетайлово и Кураховки были зафиксированы 12 ударов по Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Всего было выпущено 40 снарядов калибром 155 мм. В Киевском районе города погиб мирный житель. Также сообщалось о пяти пострадавших.

Накануне ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Ясиноватскому району в ДНР под обстрел попали жилые дома. Один из домов загорелся. По предварительной информации, он не подлежит восстановлению.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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