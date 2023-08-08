ВСУ нанесли 12 ударов по Донецку за полтора часа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 12 ударов по Донецку в течение полутора с лишним часов. Об этом 8 августа сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По его данным, опубликованным в Telegram, с 13:10 до 14:45 со стороны населенных пунктов Орловка, Карловка, Нетайлово и Кураховки были зафиксированы 12 ударов по Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Всего было выпущено 40 снарядов калибром 155 мм.

Также в ходе более ранних обстрелов были повреждены здания двух шахт Донецка. Об этом в этот день сообщило Министерство угля и энергетики ДНР.

«В 11:59, в результате очередного обстрела Донецка, было повреждено остекление в цехе электроремонтного участка шахты имени А.А. Скочинского и в здании стройцеха и кузни шахты имени Е.Т. Абакумова ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания», — говорится в сообщении в Telegram.

Ведомство отметило, что никто не пострадал, предприятия продолжают работу.

Накануне ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Ясиноватскому району в ДНР под обстрел попали жилые дома. Один из домов загорелся. По предварительной информации, он не подлежит восстановлению.

Вечером 6 августа четыре человека получили ранения в результате удара боевиков по микрорайону Азотный в Куйбышевском районе Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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