НАТО сгодятся: за сутки в зоне спецоперации ВФУ провели 19 атак

В течение 14 июля вооруженные формирования Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на донецком и краснолиманском направлениях. Противник на этих участках линии боевого соприкосновения потерял 380 человек и 19 единиц техники, включая западные образцы. Эксперты отмечают, что на широкомасштабное наступление ВФУ уже вряд ли способны, но атаки продолжатся — мобилизационный ресурс позволяет им не обращать внимания на огромные потери. Также командование Черноморского флота РФ объявило о минной опасности в северо-западной части Черного моря из-за дрейфующих украинских мин .

Отражены 19 атак

Вооруженные силы РФ 14 июля отбивали атаки противника на двух стратегических направлениях. На донецком участке линии боевого соприкосновения подразделения Южной группировки войск за сутки успешно отразили 16 украинских атак в районах населенных пунктов Белогоровка в ЛНР, Зайцево, Веселое, Красногоровка, Северное, Марьинка и западнее Клещеевки в ДНР.

«В районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ» , — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Кроме того, были уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВФУ в районах населенных пунктов Парасковиевка и Разлив в ДНР.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Невское в ЛНР и Григоровка в ДНР .

Также нанесено поражение подразделениям ВФУ недалеко от Невского, Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР .

В районе населенного пункта Кузьмино в Луганской Народной Республике пресечена деятельность украинской диверсионной группы .

За сутки на этих двух направлениях противник потерял до 370 военнослужащих, один танк, шесть боевых бронемашин, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и две Д-30, САУ Krab польского производства, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы изготовления США AN-TPQ-36 .

Уничтоженная БМП М2 Bradley формирований ВСУ

Совершить полномасштабное наступление, которое планировал блок НАТО, Украина уже вряд ли сможет, но локальные операции наподобие харьковской в 2022 году она постарается повторить , предположил в беседе с «Известиями» военный эксперт Алексей Леонков.

— В НАТО обещали продолжить делиться с ними исчерпывающими разведданными и, конечно, дадут их, помогут боеприпасами , — отметил он. — Украине важно будет найти или пробить брешь. Понятно, что харьковский рывок украинских сил объяснялся отсутствием сплошной обороны наших сил на линии боевого соприкосновения и проблемами взаимодействия частей. Сейчас у нас многое изменилось, но украинские силы продолжают с упорством, невзирая на большие потери, атаковать . На саммите НАТО им сказали продолжать наступать, что они и делают, отказаться не могут.

Эти атаки могут продолжаться еще долго — живой силы у них много , отметил эксперт.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

— Будут нападать до последнего, — считает Алексей Леонков. — После больших потерь в первых летних операциях они усилили отлов мужчин на своей территории . Также украинские власти ведут речь об активном привлечении женщин на снайперскую и санинструкторскую работу. Всё это закончится плачевно . Но людей буквально вынуждают делать это, так как возможностей заработка становится всё меньше, экономика страны давно в упадке и лучше уже не станет.

Дрейфующие мины

Командование Черноморского флота объявило о минной опасности в северо-западной части Черного моря . Об этом сообщили в Минобороны РФ 14 июля.

«Предупреждение <...> обусловлено обнаружением украинской морской мины, которая бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу для безопасного плавания гражданским судам» , — отметили в ведомстве.

В Минобороны напомнили, что в марте 2022 года украинские боевики заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. После обрывов тросов морские мины периодически отправляются в свободное плавание , дрейфуя в западной части Черного моря.

Фото: соцсети

Их уже обнаруживали в морских акваториях Румынии и Турции. 26 марта прошлого года минобороны Турции сообщило о нейтрализации в проливе Босфор объекта, напоминающего мину. В этом же месяце эстонское судно Helt затонуло у побережья Одессы в результате подрыва на морской мине.

«Непрофессионализм и безответственность военно-морских сил Украины привели к тому, что сегодня неизвестное количество мин дрейфует в акватории Черного моря, неся постоянную угрозу судоходству» , — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

«Кочевник» всегда поддержит

Минометчики 38-й амурской мотострелковой бригады Вооруженных сил России уничтожили отряд пехоты ВФУ на запорожском направлении в окрестностях Орехова . За их работой наблюдал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

— Расчет, к бою! Подготовить пять мин! — раздается команда.

Наши военнослужащие занимают свои места. Наводят миномет и готовятся начать боевую работу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Одна мина — огонь! — слышен приказ.

Российские минометчики работают на переднем крае давно. Это они наносят удары по украинским боевикам, которые предпринимают безуспешные попытки контратак .

По украинской пехоте сейчас работает 120-мм миномет-«кочевник» .

— Противник использует артиллерию, из-за этого нашим товарищам с передовой тяжело. Мы прикрываем их, чтобы дать возможность отработать по пехоте противника, — рассказал старший офицер батареи с позывным Легенда.

По его словам, работы в последние недели у них много. Каждый день они отрабатывают сразу по нескольким целям .

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Удар по штабам

В течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 670 человек и 45 единиц военной техники , сообщили в Минобороны РФ 14 июля.

В районе Успеновки Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВФУ . В ДНР и Запорожской области поражены три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВФУ .

В ЛНР и Запорожской области пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп .

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ